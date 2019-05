Un posto al sole anticipazioni | PATRIZIO e le anfetamine | chi lo aiuterà?

tvsoap

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Nei prossimi giorni, a Unal, la narrazione della soap si concentrerà improvvisamente su(Lorenzo Sarcinelli), che si troverà ad essere protagonista di una complicata situazione di vita. Come vi abbiamo già anticipato, il giovane Giordano apparirà sempre più su di giri e a quel punto sarà il suo grande amico Vittorio (Amato D’Auria) a scoprire la verità:fa uso di! Unalspoiler:si confronta con ROSSELLA A quel punto, il Del Bue junior cercherà di aiutare il nostroe tenterà di convincerlo a disintossicarsi. Non sarà facilissimo, però: il figlio di Raffaele (Rispo), infatti, affronterà la fase dell’astinenza ma farà qualcosa di scorretto; di cosa si tratterà? In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che sono all’orizzonte dei nuovi (e non facili) confronti trae Rossella (Giorgia ...

eternita_l : @sparklewithme22 per questo giorno così speciale ti regalo un sole bellissimo, un orsacchiotto con Via in vista, un… - alberevil : RT @parcesepulto: Comunque carina l'idea di affidare l'ultima stagione di GoT agli sceneggiatori di Un posto al sole. - _dopodomani : Se cresci senza nessuno che ti dica mai che sei bello o che sei bravo, senza una parola di conforto che ti rassicur… -