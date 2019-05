Umberto Orsini incanta al Teatro Vascello di Roma con il recital ' A proposito di gatti'

Blastingnews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Sua "maestà" il gatto lo si vede seduto e dritto sulle zampe anteriori avvolte dalla coda, in un'immobilità che precede lo scatto, il movimento, l'avvicinamento morbido e sinuoso al mondo. Proprio quest'onda felpata ha ispirato poeti e scrittori, cantori e musicisti che il grandeha raccolto in unintitolato "Adi" andato in scena il 20 maggio aldi, fondato e diretto da Manuela Kustermann. "Un bel gatto: forte, dolce e vezzoso passeggia nel mio cervello, come a casa sua". Sono versi di Charles Baudelaire dai qualiinsieme a Paolo Di Paolo ha preso spunto per realizzare uno spettacolo che mette al centro uno degli animali più familiari e misteriosi, presente fin dall'antichità nell'immaginario umano fra mito e spiritualità. Da Torquato Tasso ad Elliot,fra le righe Ilha divertito e commosso nel ...

