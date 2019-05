ULTIME NOTIZIE Ultim' ora di oggi | uomo muore cadendo alla Triennale | 22 maggio 2019

ULTIME NOTIZIE Roma del 22-05-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno in cui mercoledì 22 maggio politica in apertura il premier Giuseppe Conte oggi nel pomeriggio è salito al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Mattarella che era previsto già da ieri governo Intanto il Sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio Giorgetti conferma il suo pessimismo Famila di espressione dice che se c’è ...

ULTIME NOTIZIE Roma del 22-05-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno mercoledì 22 maggio spazio all’informazione che il paese non riparte con lo slancio necessario lo dice il presidente di Confindustria Vincenzo boccia all’assemblea annuale Angela nostra portata aggiunge e ce lo meritiamo parole di chi governa non sono mai neutro influenzano le decisioni di investitori imprenditori famiglie le parole che producono ...

Brexit ULTIME NOTIZIE : May offre nuovo referendum - reazioni gelide : Brexit ultime notizie: May offre nuovo referendum, reazioni gelide Brexit ultime notizie: nuovo tentativo di Theresa May per arrivare ad un’approvazione parlamentare di un accordo sull’uscita del Regno Unito dall’Ue. A pochi giorni dallo stop al dialogo impostole dal leader laburista Corbyn, la premier ha aperto nella sua nuova bozza alla possibilità di indire un nuovo referendum. Inoltre, May ha proposto alle ...

ULTIME notizie/ Ultim'ora di oggi : confermato ergastolo a Battisti - 22 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. E' stato confermato l'ergastolo per Cesare Battisti, ex terrorista del Pac: i dettagli, 22 maggio 2019,

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi : Istat taglia Pil - sale disoccupazione - 22 maggio - : ULTIME NOTIZIE di oggi, Ultim'ora: Istat taglia il Pil Italia nel 2019, passando da +1,3% ad un basso +0,3%. Tensione nel Governo, 22 maggio 2019,.

