Ultime Notizie Roma del 22-05-2019 ore 10 | 10

Ultime Notizie Roma del 22-05-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabri la Luigi in studio in apertura politica le criticità espresse vengono accolte il decreto sicurezza ABS viene modificato restano le multe per le o n g che non rispettano le regole saltano quelle per il soccorso ai migranti il ministro Salvini ha chiesto un consiglio dei ministri per l’approvazione del ddl già oggi ma il premier Conte 5 ...

Pensioni Ultime Notizie : rivalutazione “governo beffa 5 milioni di persone” : Pensioni ultime notizie: rivalutazione “governo beffa 5 milioni di persone” Il 26 maggio ci sono le elezioni europee (e, in alcune parti, anche amministrative). Dal mese di giugno la doccia fredda per diversi pensionati, che dovranno far fronte al conguaglio relativo al blocco delle indicizzazioni e al contributo di solidarietà (ma solo per chi percepisce assegni Pensionistici di importo superiore a 100 mila euro lordi annui). A parlare di ...

Scuola - precariato Ultime Notizie : pressing per PAS e concorso docenti con 36 mesi : Non si è parlato solo di contratto nell’incontro tenutosi lunedì scorso al Miur tra il governo e i sindacati, ma anche di reclutamento: in una nota congiunta, le sigle sindacali che hanno sottoscritto l’intesa dello scorso 24 aprile hanno sottolineato come si è parlato anche dei molti precari della Scuola con più di 3 anni di servizio, compresi i facenti funzione di DSGA. Pas e concorso docenti con 36 mesi di servizio: il Miur prende ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Decreto Sicurezza-bis - c'è nuova bozza - 21 maggio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. E' morto all'età di 70 anni il tre volte campione del mondo di Formula 1, Niki Lauda, 21 maggio 2019,

Chi è Vincent Lambert : moglie ed eutanasia - la situazione. Ultime notizie : Chi è Vincent Lambert: moglie ed eutanasia, la situazione. Ultime notizie Vincent Lambert nel 2008 aveva 31 anni. Un incidente d’auto lo rese tetraplegico e da allora l’uomo verte in uno stato vegetativo ritenuto irreversibile secondo diversi esperti medici. La moglie, a poco a poco, ha preso consapevolezza della cosa, concordando con le decisioni dei medici. I genitori, invece, si sono opposti: vicino a un movimento cattolico integralista, ...

Rinnovo Ancelotti-Napoli - Auriemma dà le Ultime Notizie : la decisione : Auriemma, sul Rinnovo contrattuale di Ancelotti Il Direttore di Radio Marte Raffaele Auriemma ha parlato nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, della situazione contrattuale di Ancelotti e della sua conferma al Napoli.Ecco quanto ha dichiarato: “L’opzione che il Napoli può far valere su Ancelotti scade il 31 maggio. Questo trend c’era anche quando l’allenatore era Sarri: vuole rinnovare, ogni anno, il contratto per ...

Ultime Notizie Roma del 21-05-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale non ho ben trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli resta l’allarme dell’oms sulla situazione economica dell’Italia secondo l’economy che Outlook sia presentato oggi a Parigi la crescita nel nostro paese era nel 2019 dalla modesta allo 0,6% Nel 2020 prospettive negative per i conti pubblici dell’Italia secondo l’economy Outlook dell’ocse rapporto stima che il ...