Tumori | al Gemelli nasce il Cancer Center | terapie avanzate per il Centro-Sud

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Debutta al Policlinicodi Roma una nuova realtà di ricerca e cura per i pazienti oncologici, ‘antidoto’ ai viaggi della speranza al Nord Italia. Il ‘Comprehensive‘ sarà presentato domani alle 11.30 al, insieme al Bilancio di missione 2018 della Fondazione Policlinico UniversitarioIrccs. Il Comprehensivesul modello dei grandi centri oncologici americani, dove tutte le competenze specialistiche sono riunite insieme per migliorare l’assistenza ai pazienti, acquisire nuove conoscenze scientifiche, promuovere la formazione e lo sviluppo delle competenze del personale che lavora sulla ricerca biomedica oncologia. L’obiettivo è una presa in carico globale del malato oncologico, dall’aspetto clinico a quelli nutrizionale, psicologico e terapeutico, fino al follow-up. Il tutto all’insegna ...

