Trovato in casa il corpo senza vita di un bambino di due anni. Si cerca il padre : La polizia è stata avvisata dalla madre. La tragedia in appartamento di un palazzo popolare. Gli agenti cercano il padre. Sul posto la Scientifica

Trovato morto in un lago bimbo autistico di 9 anni : era scomparso da casa da 2 giorni : Un bimbo autistico di 9 anni, la cui scomparsa è stata denunciata dai genitori domenica scorsa, è stato Trovato senza vita in un laghetto non lontano dalla sua casa ad Aigues-Vives, nel dipartimento di Gard, in Francia. Inutili le ricerche senza sosta, alle quali hanno partecipato cani, sommozzatori e un elicottero della Gendarmeria. Indagini in corso.Continua a leggere

Siracusa - Davide Trovato - sta tornano a casa : E' stato appena trovato e sta tornando a casa, Davide il 15enne di Siracusa, allontanatosi stamani dalla sua casa dopo avere lasciato un bigliettino

Trovato con droga e proiettili nascosti in casa : uomo arrestato : Roma – I Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto hanno arrestato un 50enne italiano del posto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo scattato nell’abitazione dell’uomo, ubicata in un condominio di Morlupo, i militari hanno rinvenuto 15 proiettili per pistola, 6 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle ...

Pamela Prati a Verissimo : 'Ho Trovato l'acido fuori casa e un biglietto orrendo'(RUMORS) : Come aveva anticipato ieri sera con un post che è apparso sulla sua pagina Facebook, pochi minuti fa Riccardo Signoretti ha pubblicato quella che dovrebbe essere la parte finale dell'intervista che Pamela Prati ha rilasciato a Verissimo. Rientrata in studio dopo 20 minuti d'assenza, pare che la soubrette abbia fatto presente a Silvia Toffanin di aver subito delle minacce nei giorni scorsi, ed ha paragonato la pressione mediatica che c'è su di ...

Sangue e ferita alla testa. Il volontario italiano Trovato morto in casa : Luigi Guelpa David Solazzo, 30 anni, era sull'isola per progetti di sviluppo: l'ipotesi di una rapina Potrebbero già arrivare in giornata i risultati dell'autopsia disposta sul corpo di David Solazzo, il cooperante fiorentino di 31 anni trovato morto mercoledì mattina in un'abitazione di Sao Filipe, 27mila abitanti e capoluogo dell'isola capoverdiana di Fogo. Al momento tutte le piste vengono prese in esame, anche se gli inquirenti ...

Giallo a Capo Verde - trentenne volontario italiano Trovato morto in casa : David Solazzo lavorava con una Onlus toscana. Tra pochi giorni sarebbe rientrato. Le autorità locali indagano sull’incidente. I cooperanti: appureremo che cosa è successo

Tunisia - scopre i ladri in casa : picchiato e legato al letto - italiano Trovato morto : Giallo in Tunisia. Un italiano di 72 anni è stato ritrovato morto, con segni di violenza sul corpo, in un appartamento a Monastir, cittadina sul mare a nord-est della Tunisia. Lo scrive il...

Caicedo in love : segna - manda cuori e ha Trovato casa : Il giramondo ha trovato casa. A quasi 31 anni Felipe Caicedo si è finalmente reso conto di essere amato, calcisticamente parlando. E adesso i suoi cuori, che quando segna, non tantissimo, almeno fino ...

Sardegna - agricoltore 26enne Trovato morto in casa dalla fidanzata : ipotesi suicidio : Dolore a Decimoputzu, in Sardegna, per la morte di un agricoltore di ventisei anni. Il ragazzo sarebbe stato ritrovato dalla fidanzata nell'officina domestica della casa dove convivevano da quattro anni. Gli inquirenti non avrebbero dubbi: il giovane si sarebbe suicidato. I parenti: “Era un ragazzo forte con la testa sulle spalle”.

Era legato a un letto con segni di violenza sul corpo! Tunisia - italiano Trovato morto in casa : Un italiano di 72 anni è stato trovato morto, con segni di violenza sul corpo, in un appartamento a Monastir, cittadina della Tunisia. L’uomo sarebbe stato trovato legato al letto con segni di violenza sul corpo e il guardaroba in disordine, elementi che lasciano presupporre un ipotesi di omicidio per furto. Il corpo è stato trovato in un appartamento di Monastir, città della Tunisia che si trova sulla estremità meridionale del Golfo di ...

La scoperta che ha fatto inorridire il web : strano “ragno sushi” Trovato in una casa di Sydney : Una foto di un ragno dall’aspetto stranissimo, somigliante ad un pezzo di sushi, ha suscitato orrore sui social media. William Williamson, di Sydney (Australia), è rimasto sconcertato quando ha trovato questa inquietante creatura all’interno della sua abitazione. Il ragno, che si trovava sulle scale, aveva zampe che somigliavano a quelle di un granchio e protuberanze verdi che somigliavano a pezzi di cetriolo, come potete vedere nella foto in ...

Venezia - morta Eleonora Rioda la famosa wedding planner. Corpo Trovato in casa : ipotesi suicidio - Trovato un biglietto : È morta la wedding planner Eleonora Rioda. A 35 anni era riuscita a diventare l'organizzatore di matrimoni più blasonata di Venezia, e non solo, cercata da star e vip di ogni parte...

Trovata morta in casa : Trovato figlio : ANSA, - SESTO SAN GIOVANNI, MILANO,, 24 APR - È stato rintracciato dai carabinieri a Cinisello Balsamo, Milano, il figlio di Lucia Benedetto, la donna di 50 anni Trovata morta in casa sua con almeno ...