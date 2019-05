Traffico Roma del 22-05-2019 ore 13 | 30

Traffico Roma del 22-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA BATTERIA NOMENTANA CI SONO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DELLA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. ALTRO INCIDENTE ...

Traffico Roma del 22-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA BATTERIA NOMENTANA CI SONO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DELLA SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. ALTRO INCIDENTE ...

Traffico Roma del 22-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, SULLA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANGENZIALE EST. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA E RALLENTAMENTI DALLA PONTINA ALLA Roma-FIUMICINO; ...

Traffico Roma del 22-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, SULLA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANGENZIALE EST. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA E RALLENTAMENTI DALLA PONTINA ALLA Roma-FIUMICINO; ...

Traffico Roma del 22-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANGENZIALE EST; CODE CHE RITROVIAMO SULL’AURELIA DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA E CODE DALLA ...

Traffico Roma del 22-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE CHE RITROVIAMO SULL’AURELIA DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA, E PROSEGUENDO SU QUEST’ULTIMA INCOLONNAMENTI SINO A VIA DI S.PANCRAZIO. SUL GRA IN ...

Traffico Roma del 22-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE CHE RITROVIAMO SULL’AURELIA DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA, E PROSEGUENDO SU QUEST’ULTIMA INCOLONNAMENTI SINO A VIA DI S.PANCRAZIO. SUL GRA IN ...

Traffico Roma del 22-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI : A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO, SULLA CASSIA DA LA STORTA A TOMBA DI NERONE, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE CHE RITROVIAMO ...

Traffico Roma del 22-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN CONCOMITANZA CON L’INIZIO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE. A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO, SULLA CASSIA DA LA STORTA A TOMBA DI NERONE, E SULLA SALARIA ...

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 19.50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA E IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALLA VIA APPIA. AL QUARTIERE DON BOSCO PER UN INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DI VIA CALPURNIO FIAMMA ALL’ALTEZZA DI VIA ...

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 19.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE DALLA BUFALOTTA ALLA C. DEL LATTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI PER Traffico DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. AL QUARTIERE DON BOSCO PER UN INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DI VIA CALPURNIO FIAMMA ALL’ALTEZZA ...

Roma - Traffico di droga e legami con la Ndrangheta. 18 Arresti : Stefano Damiano L'operazione, iniziata all'alba di oggi ha smantellato la struttura criminale radicata nel quartiere di Montespaccato Un'organizzazione dedica allo spaccio di droga e con rapporti con la Ndrangheta calabrese e la Sacra Corona Unita. Un duro colpo inferto alla criminalità Romana quella inferta oggi dalla Direzione Antimafia Capitolina e dai Finanzieri del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Nelle prime ore del ...

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 18.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA C.COLOMBO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA. INCIDENTE SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIALE ...

Traffico Roma del 21-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 18.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA C.COLOMBO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA. INCIDENTE SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIALE ...