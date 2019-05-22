VAIstradeanas : 11:32 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 22-05-2019 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, SULLA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANGENZIALE EST. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA E RALLENTAMENTI DALLA PONTINA ALLA Roma-FIUMICINO; ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, SULLA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANGENZIALE EST. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA E RALLENTAMENTI DALLA PONTINA ALLA Roma-FIUMICINO; ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANGENZIALE EST; CODE CHE RITROVIAMO SULL’AURELIA DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA E CODE DALLA ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE CHE RITROVIAMO SULL’AURELIA DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA, E PROSEGUENDO SU QUEST’ULTIMA INCOLONNAMENTI SINO A VIA DI S.PANCRAZIO. SUL GRA IN ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE CHE RITROVIAMO SULL’AURELIA DAL GRA A VIA AURELIA ANTICA, E PROSEGUENDO SU QUEST’ULTIMA INCOLONNAMENTI SINO A VIA DI S.PANCRAZIO. SUL GRA IN ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI : A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO, SULLA CASSIA DA LA STORTA A TOMBA DI NERONE, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE CHE RITROVIAMO ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN CONCOMITANZA CON L’INIZIO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE. A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO, SULLA CASSIA DA LA STORTA A TOMBA DI NERONE, E SULLA SALARIA ...
Traffico Roma del 21-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 19.50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA E IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALLA VIA APPIA. AL QUARTIERE DON BOSCO PER UN INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DI VIA CALPURNIO FIAMMA ALL’ALTEZZA DI VIA ...
Traffico Roma del 21-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 19.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE DALLA BUFALOTTA ALLA C. DEL LATTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI PER Traffico DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. AL QUARTIERE DON BOSCO PER UN INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DI VIA CALPURNIO FIAMMA ALL’ALTEZZA ...
Roma - Traffico di droga e legami con la Ndrangheta. 18 Arresti : Stefano Damiano L'operazione, iniziata all'alba di oggi ha smantellato la struttura criminale radicata nel quartiere di Montespaccato Un'organizzazione dedica allo spaccio di droga e con rapporti con la Ndrangheta calabrese e la Sacra Corona Unita. Un duro colpo inferto alla criminalità Romana quella inferta oggi dalla Direzione Antimafia Capitolina e dai Finanzieri del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. Nelle prime ore del ...
Traffico Roma del 21-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 18.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA C.COLOMBO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA. INCIDENTE SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIALE ...
Traffico Roma del 21-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 18.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA C.COLOMBO E LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA. INCIDENTE SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIALE ...
Traffico Roma del 21-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 17.50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA BUFALOTTA DALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA C. COLMBO ALLA TUSCOLANA. AL FLAMINIO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI VIA BOLSENA PER UN’ALTRO ...
Traffico Roma del 21-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 17.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA VIA DEL MARE DEL BIVIO PER CIAMPINO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA CODE PER Traffico E ...
Traffico Roma del 21-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 21 MAGGIO 2019 ORE 16.50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA VIA DEL MARE DEL BIVIO PER CIAMPINO. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDFENTE SU ...