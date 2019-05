Torino | Moretti annuncia il ritiro | “Domenica ultima gara | è il momento giusto”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il difensore delEmilianol’addio al calcio giocato: “Domenica prossima sarà l’volta in cui mi vestirò da calciatore, come ho detto ieri ai miei compagni. Io sono contento perché chiudo una parentesi importante, molto bella, della mia vita”. “Chiudo cosciente di stare ancora bene. Ringrazio il presidente e il mister per aver provato a convincermi ma credo che sia ilgiusto“, ha aggiunto il giocatore granata in conferenza stampa. Presente accanto a lui anche il presidente Urbano Cairo. “Io ho cercato di convincerlo – ha raccontato – Gli ho detto che avrebbe potuto fare un altro anno. Lui non mi ha detto subito di no. Poi mi ha detto che stava maturando una certa decisione. E poi l’altro giorno in treno col mister ci siamo messi in un posto riservato a parlare. Mi ha confermato la sua decisione. ...

