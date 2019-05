Tiro con l’arco | Coppa del Mondo Antalya 2019 | Galiazzo | Nespoli e Andreoli ai sedicesimi

WWE – AJ Styles pensa al riTiro : “questo sarà l’ultimo contratto della mia carriera” : Aj Styles parla apertamente del suo addio al wrestling: il ‘Fenomenale’ ammette che quello firmato con la WWE sarà l’ultimo contratto della sua carriera La carta d’identità dice 42 anni da compiere a giugno, la sua carriera gli ha visto calcare i ring di tutto il mondo, vincendo in ogni federazione nella quale ha portato il suo talento: l’esperienza in WWE però, sarà l’ultima della carriera di AJ Syles. ...

Quali caratteristiche del nodulo Tiroideo suggeriscono la necessità di esami più approfonditi? : Abitualmente l’aspetto della tiroide definito con l’ecografia è più importante della dimensione del nodulo per individuare il rischio di cancro e la necessità di eseguire l’ago aspirato. La cosa più importante da fare, nel decidere se eseguire tale esame, è un giusto bilancio fra il rischio di mancare una diagnosi di tumore, seppure a basso rischio, e quello di abusare di una procedura invasiva come la biopsia della tiroide. Ulteriori criteri ...

Quali altri esami si eseguono per definire con precisione le caratteristiche del carcinoma differenziato della Tiroide? : La misurazione della concentrazione della tireoglobulina nel liquido raccolto con l’agoaspirato è un esame che contribuisce a definire la diagnosi, riducendo il rischio di risultati non definitivi dovuti alla ridotta Qualità dei campioni aspirati. Normalmente, la concentrazione di tiroeglobulina ottenuta con l’agoaspirato è molto elevata, superando i valori di 500-1000 ng/ml. Comunque, le concentrazioni della tireoglobulina nel ...

Dopo un primo intervento di rimozione parziale della ghiandola per un carcinoma differenziato della Tiroide - quando è necessario rimuovere la parte rimanente in un secondo tempo? : Come riportato nella risposta al quesito 7 (inserire link con risposta al quesito 7),il primo trattamento chirurgico, nei casi di carcinoma differenziato della tiroide, può consistere in un’asportazione parziale della ghiandola, perché la rimozione totale non è considerata necessaria. D’altra parte, quando si prende questa decisione bisogna valutare attentamente vantaggi e svantaggi di eliminare in prima istanza solo un lobo e, sulla base delle ...

Quali sono i possibili effetti collaterali della terapia con radiodiodio per carcinoma differenziato della Tiroide e come si gestiscono? : La terapia con radioiodio di solito è ben tollerata, ma, per minimizzare i rischi di effetti collaterali precoci e tardivi, sia la scelta delle procedure che la preparazione del malato devono essere accurate. I principali effetti indesiderati di questo trattamento, nelle persone con carcinoma differenziato della tiroide, riguardano le ghiandole salivari, le ghiandole lacrimali e gli occhi, l’apparato genitale, i polmoni e il midollo. Si ...

Giro d'Italia - tappa 16 Lovere-Ponte di Legno : percorso con Gavia e MorTirolo : Nella giornata di martedì 28 maggio 2019, dopo il secondo giorno di riposo, al Giro d’Italia si correrà la 16ª tappa. La frazione porterà i corridori da Lovere a Ponte di Legno lungo un percorso di 226 Km. Si tratterà della più impegnativa della 102ª edizione della corsa rosa, visto che proporrà la Cima Coppi, oltre al terribile Mortirolo. Tanta salita fin dai primi metri di gara, anche se i primi scollinamenti non saranno dei GPM. In attesa di ...

Tiro con l’arco – Coppa del mondo : super Nespoli ad Antalya : super Nespoli ad Antalya: chiude 2° con 686 punti. Domani le eliminatorie Nella prima giornata della terza tappa di Coppa del mondo di Antalya (Tur) brilla la stella di Mauro Nespoli. L’azzurro dopo le qualifiche è secondo e insieme ad Andreoli occupa la stessa posizione nella classifica del mixed team. Domani primi turni eliminatori individuali e a squadre Dean Alberga/ DUTCHTARGET E’ Mauro Nespoli l’uomo copertina ...

LIVE Venezia-Trento 15-11 basket - Gara-2 Play-off in DIRETTA : primo quarto con tanti errori al Tiro : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Trento, Gara-2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A: alle 20.45 al Palasport Taliercio di Mestre la Reyer cercherà di portarsi sul doppio vantaggio per mettere grandissima pressione sui dolomitici, i quali si troverebbero poi costretti a dover vincere le due partite casalinghe per allungare la sfida a gara-5. In gara-1 il successo dei veneziani è arrivato principalmente in virtù ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2019 : Mauro Nespoli brilla nel ranking round ed è 2°! : La terza tappa di Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco si è aperta quest’oggi ad Antalya (Turchia) con i ranking round delle varie specialità e categorie della manifestazione. Ottimo inizio per l’Italia nell’arco olimpico maschile con lo splendido secondo posto di Mauro Nespoli, il quale ha totalizzato 686 punti chiudendo con lo stesso score dello statunitense Brady Ellison e ad una sola lunghezza dal leader turco Mete ...

MotoGp – Iannone costretto al riTiro in Francia : “con l’Aprilia eravamo d’accordo! La priorità è il Mugello” : Le parole di Andrea Iannone dopo il ritiro dal Gp di Francia: il campione di Vasto spera di poter tornare in forma per il Mugello Gp di Francia amaro per Andrea Iannone: il campione di Vasto non è riuscito a portare a termine la sua gara a causa dell’infortunio alla caviglia, che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca e a tornare ai box Aprilia. “Purtroppo non è stato possibile finire la gara, perché avevo molto male alla ...

Calcio femminile - l’Italia in riTiro a Riscone di Brunico : scatta l’ultima fase di preparazione ai Mondiali : Dopo le due settimane di raduno a Coverciano, scatta l’ultima fase di preparazione ai Mondiali di Calcio femminile per l’Italia: le azzurre si sono trasferite a Riscone di Brunico, in provincia di Bolzano, dove domani sosterranno la prima seduta di allenamento. Sono 26 le atlete chiamate dalla CT Milena Bertolini. Al termine di questa fase di preparazione, mercoledì 29 maggio, l’Italia sfiderà la Svizzera a Ferrara ...

Tiro con l'arco : prima la Coppa del Mondo Antalya per azzurri : Tiro con l'arco. prima la Coppa del Mondo ad Antalya (Tur), poi il Mondiali di 's-Hertogenbosh (Ned). Inizia il periodo più intenso della stagione

Tiro con l’arco – La Nazionale azzurra in Turchia per l’ultimo test pre-Mondiali : Azzurri pronti per l’ultimo test pre-Mondiali. Domani le 72 frecce di ranking round La Nazionale Italiana è ad Antalya, in Turchia, dove da domani scatta la terza tappa di World Cup. E’ l’ultimo test prima dei Campionati Mondiali di ‘s-Hertogenbosh che dal 10 al 16 giugno mettono in palio i pass per i Giochi di Tokyo 2020. Dean Alberga/ DutchTarget In campo nell’arco olimpico ci saranno Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Vanessa ...

Bollani al piano - Bocelli che canta “Con te partirò” e Bolle che prova la coreografia : il backstage che emoziona a Napoli : Stefano Bollani al pianoforte, Andrea Bocelli che canta “Con te partirò” e Roberto Bolle che ripassa mentalmente la coreografia. Sono le immagini del backstage dello spettacolo OnDance, che è andato in scena a Napoli. L'articolo Bollani al piano, Bocelli che canta “Con te partirò” e Bolle che prova la coreografia: il backstage che emoziona a Napoli proviene da Il Fatto Quotidiano.