Tiro al piattello – Domenica il campionato regionale di fossa olimpica delle società

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Più di 500 i tiratori attesi nella garagare al Concaverde Data: domenia 26 maggio – Luogo: Trap Concaverde di Lonato del Garda – Specialità:. Queste le coordinate del D-day dela volo lombardo: ildi. In palio, oltre ai titoli regionalicategorie Eccellenza e Prima equalifiche Lady, Settore Giovanile e Para – Trap, i lasciapassare per l’accesso alle varie finali tricolore, il tutto con davanti 75 piattelli da sbriciolare. Record di partecipanti da battere, rimane quello del 2016 con 530 tiratori, in rappresentanza di 22, allo start mentre, nella passata edizione, ad accendere i riflettori della manifestazione, sono stati 521, sempre con la presenza di 22 sodalizi lombardi. Un evento sportivo, questo, da sempre ritenuto a ragione il più importante di tutta la ...

