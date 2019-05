The Voice of Italy 2019 Team e talenti di tutti i coach

Ascolti The Voice - 21 maggio : auditel Simona Ventura e altre reti : The Voice of Italy: gli Ascolti di Simona Ventura di ieri, 21 maggio È andata in onda ieri sera la quinta puntata di The Voice of Italy 2019, l’ultima dedicata alle Blind Auditions. Il talent musicale di Rai2 condotto da Simona Ventura ha sfidato il film di Canale5 in prima tv Come un gatto in tangenziale con Paola Cortellesi e il ricordo di Niki Lauda su Rai1 con Rush. Italia1 ha mandato in onda il film 300: L’alba di un impero, ...

The Voice - c’è anche Francesco Da Vinci : il figlio di Sal Da Vinci che ha recitato in Gomorra 4 : Nell’ultima Blind Audition di The Voice of Italy c’era anche un figlio d’arte: è Francesco Da Vinci, giovane cantante napoletano figlio di Sal Da Vinci, terzo classificato al Festival di Sanremo 2009. A presentarlo è stato Gigi D’Alessio: “Questo ragazzo lo conosco da quando aveva 3 anni. Suo papà si chiama Sal Da Vinci, un mio grandissimo amico. Suo nonno era Mario Da Vinci (anche lui noto cantante e attore, ...

Ascolti Martedì 21 maggio - The Voice tra Come un Gatto in Tangenziale e Rush : Ascolti Tv Martedì 21 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Come un Gatto in Tangenziale – Canale 5 – milioni e %Rush – Rai 1 – milioni e %The Voice – Rai 2 – milioni e %diMartedì – La7 – milioni e %#Cartabianca – Rai 3 – milioni e %300 – Italia 1 – milioni e %Il Segreto – Rete 4 – milioni e % Una Vita Rete 4 – milioni e %Shoot ...

The Voice 2019 i concorrenti e le squadre definitive che andranno alle Battle : The Voice 2019 i concorrenti scelti nelle Blind AuditionsChi sono i concorrenti della nuova edizione di The Voice? Puntata dopo puntata andremo a conoscerli e a inserirli all’interno di questo articolo che sarà aggiornato con tutti i nuovi nomi. Per avere sempre a disposizione la lista dei concorrenti della nuova edizione di The Voice.Un’edizione che vede Simona Ventura alla conduzione e giudici/coach Morgan, Elettra Lamborghini, Gue ...

The Voice 2019 : Gigi D’Alessio e Guè Pequeno cantano “Non Dirgli Mai” (VIDEO) : The Voice 2019: Gigi D’Alessio e Guè Pequeno in un featuring inedito. cantano una versione di “Non Dirgli Mai” di Gigi D’Alessio (VIDEO)Nella quinta puntata delle Blind Audition di The Voice of Italy, in onda ogni martedì su Rai 2 e condotto da Simona Ventura. Nelle serdie girevoli dei giudici abbiamo ritrovato Gigi D’Alessio, Guè Pequeno, Elettra Lamborghini e Morgan. Nella puntata c’è spazio anche per ...

The Voice 2019 : Leslie canta Ready or Not e va nel Team Elettra (VIDEO) : The Voice 2019: Leslie canta “Ready Or Not”. Si gira solo Elettra Lamborghini e va nel suo Team. (VIDEO)Su Rai 2 è andata in onda la quinta puntata delle Blind Audition di The Voice Of Italy. Il programma è in onda ogni martedì su Rai 2, ed è condotto da Simona Ventura con Gue Pequeno, Elettra Lamborghini, Gigi D’alessio e Morgan nelle sedie girevoli dei giudici. Tra i concorrenti che hanno ricevuto un giudizio positivo da parte dei ...

Paga pegno! A The Voice of Italy Guè Pequeno canta Non dirmi mai di Gigi D’Alessio : Nell'ultima puntata a chiudere le Blind Audition è stato Guè Pequeno che deve Pagare pegno cantando una canzone di Gigi D'Alessio che si è seduto al pianoforte seguito da dall'altro giudice. “Ecco la fine di una brillante carriera da rapper” dice Morgan, mentre Simona fa entrare un pianoforte in studio e chiede a Gigi di andar a pianoforte ad ‘aiutare’ il suo collega. Sulle le note di “Non dirmi mai” Guè prende il microfono e ...

The Voice 2019 : Francesco Da Vinci da Gomorra a concorrente - canta L’ammor fa Paura (VIDEO) : The Voice 2019: Francesco Da Vinci canta L’ammor fa Paura, un inedito. Si girano Guè e Elettra. (VIDEO) Da Gomorra al Team Guè.Ieri su Rai 2 è andata in onda la quinta puntata delle Blind Audition di The Voice Of Italy. Il programma è in onda ogni martedì su Rai 2, ed è condotto da Simona Ventura con Gue Pequeno, Elettra Lamborghini, Gigi D’alessio e Morgan nelle sedie girevoli dei giudici. Tra i concorrenti che hanno ricevuto un giudizio ...

Ascolti TV | Social Auditel 21 maggio 2019 : The Voice in testa nei trending topics del martedì sera : Social Auditel 21 maggio 2019: The Voice è il programma più seguito sui Social. Di martedì ottiene più di 5.000 Tweet. Se il lunedì è indiscutibilmente nelle mani del GF 16, il martedì Social è sicuramente di proprietà di Rai 2. The Voice of Italy (tendenza mondiale) ha ottenuto +8.896 Tweet con ...

The Voice 2019 : definiti i quattro team. Nella squadra di Gué Pequeno il figlio di Sal Da Vinci : Francesco Da Vinci - The Voice 2019 Le Blind Auditions di The Voice 2019 sono terminate. I quattro coach, al termine della quinta ed ultima puntata dedicata alle ‘audizioni al buio’, hanno chiuso i team ed effettuato un’ulteriore scrematura, riducendo ciascuno la propria squadra da 14 a 6 talenti. The Voice 2019: la composizione definitiva dei team Ecco, team per team, i concorrenti che martedì 28 maggio saranno protagonisti ...

The Voice of Italy 2019 : Francesco Da Vinci - cantante e attore di Gomorra - tra i concorrenti : Un po' di Gomorra nella sesta edizione di The Voice of Italy.Francesco Da Vinci, cantante e attore figlio d'arte (suo padre è il cantante Sal Da Vinci), infatti, si è esibito durante la quinta e ultima puntata di quest'edizione di The Voice dedicata alle Blind Auditions.prosegui la letturaThe Voice of Italy 2019: Francesco Da Vinci, cantante e attore di Gomorra, tra i concorrenti pubblicato su TVBlog.it 21 maggio 2019 23:30.

The Voice of Italy 2019 - il vero Fausto Leali si esibisce ed Elettra Lamborghini non lo riconosce! : Fausto Leali si è esibito durante l'ultima puntata delle Blind Auditions della sesta edizione di The Voice of Italy, cantando una delle sue più celebri hit, A chi.Con Morgan e Gigi D'Alessio, già girati con le loro postazioni a causa dei loro team già "chiusi", che ridacchiavano sotto i baffi, Fausto Leali si è esibito per Guè Pequeno ed Elettra Lamborghini.prosegui la letturaThe Voice of Italy 2019, il vero Fausto Leali si esibisce ed ...

La mia giacca puzza! Perchè a The Voice of Italy i giudici indossano sempre gli stessi vestiti? : I vestiti più lerci della televisione italiana vi aspettano stasera alle 21.20 ... Ma Perchè i giudici di "The Voice of Italy" indossano sempre gli stessi vestiti? Ormai siamo alle battute finali delle Blind Audition, e settimana dopo settimana, i telespettatori si saranno accorti di un particolare ... i giudici sono vestiti sempre allo stesso modo. “La mia giacca puzza” ha detto Morgan, “Io penso che quando potrò cambiarmi darò fuoco a ...