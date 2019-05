The Staggering girl di Luca Guadagnino | quando il cinema è moda

gqitalia

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Si esce dalla sala abbagliati dalla bellezza e con un senso di sospensione. Thedi, presentato in anteprima mondiale nella sezione La Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes, è un flusso di coscienza in cui lo spettatore viaggia insieme alla protagonista fra il presente e il passato, ripercorrendo tappe delle sua infanzia che diventano riflessioni sulla propria vita. Il tutto mentre di fronte agli occhi scorrono immagini di estremo impatto, grazie alle creazioni di haute couture di Gianpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino (e produttore del film insieme a), alla mano felice del direttore della fotografia thailandese Sayombhu Mukdeeprom - lo stesso che ci ha fatto godere la magnifica luce di Chiamami col tuo nome e le oscurità di Suspiria. A completare l’opera ci sono le note originali del musicista giapponese Ryuichi ...

