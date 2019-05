Terremoto Puglia | domani niente scuole chiuse a Trani e Barletta

Terremoto in Puglia - il geologo : “La zona è a basso rischio sismico - ma la spinta tra Africa ed Europa schiaccia e affonda l’area” : La scossa di Terremoto di magnitudo 3.9 che ha colpito stamani la Puglia ha preoccupato non poco la popolazione, in particolare perché la zona interessata è considerata a basso rischio sismico. Per capire quale sia la possibile origine di questo evento sismico e provare ad individuarne possibili risvolti, abbiamo chiesto al professor Antonio Moretti, geologo e storico dei terremoti, di fare il punto sulla zona interessata e sulla scossa recente. ...

Terremoto Puglia - Protezione Civile : chiuso il Centro Coordinamento Soccorsi : La Protezione Civile della Regione Puglia rende noto che, dato il rientro della criticità, il Centro Coordinamento Soccorsi, istituito presso la Prefettura di Barletta, è stato chiuso. Restano aperti i COC – centri operativi comunali – di Trinitapoli, Barletta, Bisceglie, San Ferdinando, Trani. A breve sarà aperto quello di Andria. I tecnici comunali di tutta la provincia BAT e delle aree limitrofe sono al lavoro per la verifica ...

Terremoto Puglia : scuole chiuse a Barletta - Bisceglie - Margherita di Savoia - Spinazzola - Trani e Trinitapoli : “Dalla ricognizione effettuata non risultano verificate particolari criticità né danni a cose o persone, fatta eccezione per la caduta di materiale lapideo dalla sommità della chiesa di San Domenico in Trani, senza alcuna conseguenza anche in considerazione della transennatura già ivi presente e ulteriormente potenziata nel corso della mattinata“: lo si legge in una nota delòa prefettura di Barletta-Andria-Trani. “A scopo ...

Terremoto Puglia : nessun danno alle strutture ospedaliere : “nessun danno alle strutture ospedaliere e di assistenza territoriale, nessun problema registrato ai pazienti“: lo precisa in una nota l’Asl Bat riferendosi alla scossa di Terremoto verificatasi questa mattina, alle 10:13 in Puglia. Il sisma “non ha creato disagio, ma solo un po’ di paura e di preoccupazione nelle strutture di assistenza e cura“. “Abbiamo avviato immediatamente una procedura di verifica ...

Terremoto in Puglia : crolli e lievi danni fra Barletta e Trani : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.9, secondo le prime stime ufficiali dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), questa mattina, precisamente alle 10:13, ha colpito una zona compresa fra Barletta e Andria, in Puglia. Il sisma, per quanto sia stato di medio-bassa intensità, ha causato lievi danni e crolli, soprattutto a Trani, dov'è parzialmente crollata una chiesa e dove sono stati riscontrati danneggiamenti in vari edifici ...

Terremoto Puglia : avvertito forte boato a Molfetta - panico tra i residenti : Il Terremoto magnitudo Mw 3.7, registrato dall’INGV a 4 km sudest da Barletta (BT) alle 10:13:33, ad una profondità di 34 km, è stato preceduto da un forte boato, avvertito in particolare a Molfetta, generando il panico tra i residenti. Il sisma non ha prodotto danni a persone o cose. La Prefettura di Bari ha precisato che la scossa è stata avvertita soprattutto a Bitonto, Molfetta e Ruvo di Puglia. I vigili del fuoco hanno effettuato una ...

Puglia : il Terremoto di oggi non e' da considerarsi insolito - parla l'esperto INGV : Una scossa di terremoto magnitudo 3.9 sulla scala Richter ha interessato stamattina la Puglia. Il sisma si è verificato nella zona del nord-barese, con epicentro a 4 km dalla città di Barletta, ma...

Terremoto Puglia - sospesi treni sulla Bari-Foggia. Stop anche al traffico delle Fal : La situazione delle linee ferroviarie dopo la scossa delle 10.13: “La velocità della circolazione dei treni è stata ridotta fino a termine verifiche. La Protezione civile regionale è al lavoro per le verifiche con gli enti preposti” conferma il governatore Michele Emiliano. Controlli anche per le Appulo Lucane.Continua a leggere

Terremoto Puglia oggi : scosse - magnitudo ed epicentro. Le ultime – LIVE : Terremoto Puglia oggi: scosse, magnitudo ed epicentro. Le ultime – LIVE Un Terremoto ha colpito la Puglia nella mattinata di oggi, martedì 21 maggio 2019. L’epicentro è registrato nella zona sud-orientale di Barletta ed è stato avvertito anche distante dall’area interessata, da Bari fino nel tarantino. Si segnalano (pochi) danni a cose, ma per il momento non a persone, comunque colte da un gran panico. Scuole, tribunali e uffici sono stati ...

Terremoto in Puglia - l’esperto dell’Ingv : “Scossa di 3.9 profonda - non si escludono repliche” : Pasquale De Gori, funzionario dell'Ingv, ricercatore e sismologo, ha spiegato ai microfoni di Fanpage.it cosa è successo oggi in Puglia, dove si è registrato un Terremoto di magnitudo 3.9 nella zona di Barletta, avvertito anche a Bari e fino in Campania: "La Puglia è regione sismica. La scossa è avvenuta a una certa profondità, il che significa che sono difficili, ma non impossibili, delle repliche".Continua a leggere

Terremoto Puglia : scuole chiuse e verifiche in corso - riattivata la circolazione ferroviaria : La Protezione civile della Regione Puglia sta effettuando verifiche dopo la scossa di Terremoto di magnitudo 3.9, verificatasi alle 10:13, con epicentro nella zona di Barletta (Madonna dello Sterpeto) ad una profondità di 34 km. La Prefettura della provincia di Barletta, Andria e Trani ha aperto il Ccs (centro coordinamento soccorsi), il Comune di Trani sta aprendo il Centro Operativo Comunale. Al momento non sono registrati danni a persone. A ...