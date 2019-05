Terremoto a Piacenza | magnitudo 3 3 a Vernasca

Terremoto Emilia Romagna - scossa di magnitudo 3.3 a Piacenza : avvertita anche a Parma : scossa di Terremoto a 4 chilometri da Vernasca, in provincia di Piacenza , dove è stato registrato l'epicentro del sisma di magnitudo 3.3 e ad una profondità di 27 chilometri. Lo riferisce l'Ingv. È stata avvertita nella zona e fino a Parma , ma al momento non si segnalano danni a cose o persone.Continua a leggere

