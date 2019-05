Terremoto a Barletta di 3 9 | scuole e tribunali evacuati A Trani chiesa danneggiata

Barletta. Scossa di Terremoto : scuole chiuse anche domani e altri provvedimenti : Rimarranno chiuse, in via precauzionale, anche domani le scuole a Barletta. Resta, pertanto, in vigore l’ordinanza emanata stamani dal sindaco Cosimo

Terremoto Puglia : epicentro a Barletta - in una zona considerata a “media pericolosità sismica” : Alle ore 10:13 italiane del 21 maggio 2019 un evento sismico di magnitudo Ml 3.9 è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell’INGV 4 km a SE di Barletta (BT), ad una profondità di 34 chilometri. L’epicentro del Terremoto è a pochi chilometri di distanza dalla città di Barletta, Andria e Trani. In tabella i comuni entro 20 km dall’epicentro. L’area interessata dall’evento, spiega in una nota l’INGV, è in una zona considerata a ...

Terremoto Puglia : scuole evacuate a Barletta e Trani - crolla timpano della chiesa di San Domenico : Un Terremoto magnitudo ML 3.9 si è verificato a 4 km sudest da Barletta alle 10:13:33, ad una profondità di 34 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. A Barletta e a Trani è stato attivato il Coc (centro operativo comunale) di protezione civile. Il sindaco di Barletta Cosimo Cannito sta preparando un’ordinanza per l’evacuazione delle scuole: nel frattempo è stato disposto che i bambini lascino le aule per ...

Terremoto Puglia : scuole chiuse a Barletta e Trani - crolla timpano della chiesa di San Domenico : Un Terremoto magnitudo ML 3.9 si è verificato a 4 km sudest da Barletta alle 10:13:33, ad una profondità di 34 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. A Barletta e a Trani è stato attivato il Coc (centro operativo comunale) di protezione civile. Il sindaco di Barletta Cosimo Cannito sta preparando un’ordinanza per l’evacuazione delle scuole: nel frattempo è stato disposto che i bambini lascino le aule per ...

