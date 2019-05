Tecnologia e motori- Nissan Propilot 2 0 il dispositivo auto per la guida autonoma

sportfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019)presenta2.0 il sistema dinoma che permetterà di non toccare il volante, questo optional sarà in commercio dal prossimo autunno Dopo anni di sviluppo gli ingegneri dellahanno presentato la versione 2.0 del sistema. Questapermette lanoma del veicolo, quindi consentirà all’mobilista di non toccare il volante. La seconda generazione di questaconsentirà lanoma del mezzo su tutte le strade riportate sui navigatori. L’attuale sistemaè già presente all’interno di 350.000 vetture del marchio, i dati rilevati dalla prima generazione di questosono stati analizzati ed elaborati per creare questa rivoluzionaria seconda generazione, che consentirà al mezzo non solo di andare da un punto A ad un punto B ma nel tragitto si adatterà alle condizioni meteo o ...

