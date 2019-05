Strategie - Il futuro delle flotte secondo Mercedes

quattroruote

(Di mercoledì 22 maggio 2019) "Elettrificazione, connettività e dispositivi di sicurezza sempre più evoluti sono i tre pilastri su cui basiamo la nostra proposta". La strategia di-Benz Italia per il mondo corporate, come sottolineato dal responsabileChristian Catini, è chiara: si muove nell'ambito del piano globale Ambition 2039, con il quale la Casa di Stoccarda si impegna a produrre veicoli a emissioni zero in meno di tre cicli di vita (con un mix di auto al 50%, tra elettriche pure e ibride plug-in) già nel 2030. Offerta elettrica. Per quanto riguarda lelettrificazione della flotta, l'offertasi basa sulle emissioni zero in commercio (dalle Smart alla nuova EQC) e su quelle in arrivo a breve.Maurizio Zaccaria, smart & innovative sales senior manager per il Italia e responsabiledel marchio Smart, la consulenza del costruttore è essenziale per gestire ...

Gianluca_2205 : @fabio_sclero_si Forse ho scritto male il tweet. Provo a spiegare. I servizi partono tutti con 'andiamo a Napoli a… - gaetanovetri1 : @KremlinRussia_E è sempre importante il dialogo tra europa e russia per confrontarsi in nuove strategie di sviluppo per il futuro -