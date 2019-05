Stop agli 80 euro di Renzi in busta paga? Come vuole sostituirli il ministro Tria

optimaitalia

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Una vera e propria doccia gelata lo80diin? Davvero il contributo attivo dal 2014 e inserito nello stipendio mensile di non pochi contribuenti rischia di essere sospeso nell'immediato o quasi? Le ultime dichiarazioni deldell'Economiasembrano non lasciare spazio a dubbi ma c'è anche da dire che, nelle intenzioni dell'esponente dell'attuale Governo, c'è piuttosto il tentativo di modificare l'intervento di sostegno, anche se la cosa non piacerà a molti appunto.sottolinea anche IlSole24ore, il credito denominato “Bonus Irpef” è entrato in vigore a fine aprile 2014 ed è stato garantito per dipendenti con reddito tra gli 8.000 e i 26.000all'anno (successivamente il limite è stato fissato a 26.000dal governo Gentiloni per far rientrare i lavoratori pubblici nella misura). In sostanza dunque, all'incirca per 5 anni fino ad ...

Tg3web : Dal 2021 stop agli oggetti in #plastica monouso. Con il via libera definitivo del Consiglio europeo diventa operati… - giusmo1 : #Google taglia i ponti con #Huawei: stop agli aggiornamenti #Android per i cellulari dell'azienda - Agenzia_Ansa : Google rompe con Huawei dopo il bando di Trump, stop agli aggiornamenti Android -