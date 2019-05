Star Wars | L’ascesa di Skywalker | nuovi dettagli sul film

Rogue One : A Star Wars Story : trama - cast e anticipazioni del film : Rogue One: A Star Wars Story: trama, cast e anticipazioni del film Stasera, alle ore 21.25, approda su Italia 1 Rogue One: A Star Wars Story, primo capitolo dell’avventurosa serie cinematografica che esplora i personaggi e gli eventi che ruotano intorno alla saga di Guerre Stellari. Ecco la trama e il cast completo del film di fantascienza del 2016 diretto da Gareth Edwards. La trama di Rogue One: A Star Wars Story Il film ...

Star Wars incontra Game of Thrones in un nuovo film top secret : Due delle più grandi saghe del mondo del cinema e delle serie tv, Star Wars e Game of Thrones, si incontreranno in un nuovo progetto cinematografico ancora top secret. A rivelarlo è stato il CEO della Disney, Bob Iger, in una recente intervista in cui ha parlato del futuro di Guerre Stellari, ormai arrivato al termine anche dell'ultima trilogia approdata nei cinema nel 2015, e che proprio nel 2019 avrà la sua fine con Star Wars: the Rise of ...

Il prossimo film di Star Wars verrà dagli showrunner di Game of Thrones : (foto: Getty Images) Nei giorni scorsi Disney aveva annunciato il suo ambizioso calendario cinematografico per i prossimi otto anni e fra le altre cose aveva indicato, a partire dal dicembre 2022, l’arrivo di una nuova trilogia di Star Wars dopo che la saga attuale arriverà a una conclusione con L’ascesa di Skywalker del prossimo dicembre. Non era chiaro però di quale nuova tripletta di film si trattasse: nei mesi scorsi infatti sia ...

Star Wars : Episodio VII – Il risveglio della forza : trama - cast e curiosità : Lunedì 13 maggio, dalle 21.25 in poi su Italia Uno, va in onda la ripartenza ufficiale di Star Wars datata 2015 perché viene trasmesso Episodio VII – Il risveglio della forza, il primo film ufficiale della saga che esce a dieci anni di distanza dal capitolo precedente. Non solo è il primo film della vicenda firmato da J.J. Abrams ma è anche il primo uscito sotto l’egida Disney, che ha rilanciato il brand producendo – a ora ...

Star Wars VII Il risveglio della forza streaming : cast e trama film stasera in tv : Star Wars VII Il risveglio della forza è il film stasera in tv lunedì 13 maggio 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Star Wars VII Il risveglio della forza film stasera in tv: cast La regia è di J.J. Abrams. Il cast è composto da Daisy Ridley, John Boyega, Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, ...

"Con Star Wars Jedi : Fallen Order stiamo facendo qualcosa di davvero incredibile" : Star Wars Jedi: Fallen Order è un titolo molto atteso dai fan della saga, l'hype è cresciuto a dismisura negli ultimi tempi dopo che Respawn ha rivelato i primi dettagli del progetto e il pubblico si aspetta molto da una produzione pensata per il single-player e dal setting così iconico, riporta WCCFtech.In occasione di un'intervista con PlayStation Official Magazine, Asmussen (game director del titolo) ha svelato che la squadra è piena di ...

Disney : entro il 2027 tre film di 'Star Wars' - quattro di 'Avatar' e otto dell'universo Marvel : Saranno ben otto i film Marvel che usciranno entro il 2022. A questi si aggiunge inoltre una nuova trilogia di Star Wars , che seguirà la chiusura della saga degli Skywalker , prevista a dicembre 2019,...

Star Wars : in Francia le spade laser sono diventate uno sport [GALLERY] : Chi non ha mai sognato di essere un supereroe? Dagli Avengers a Star Wars, non c’è storia che non abbia emozionato gli appassionati: c’è chi ama Ironman, che senza alcun superpotere aggiunto, ma con la sua sola forza, il suo coraggio e la sua volontà riesce a salvare il mondo da Thanos, e chi sogna di combattere con spade laser come gli eroi di Star Wars. E’ accaduto in Francia, dove il 29 marzo 2019 i membri del club di ...

Zerocalcare e Nova hanno fatto una versione a fumetti di Star Wars : Che la saga di Star Wars abbia segnato intere generazioni è un fatto abbastanza acclarato. E di certo ha segnato anche quella di cui fanno parte Zerocalcare e Nova: il disegnatore dell’Armadillo e la fumettista che ha esordito proprio quest’anno con la graphic novel Stelle o sparo sono infatti uniti dall’amore per la saga ideata da George Lucas. Questa passione comune è sfociata ora in This is Not Star Wars: A New Hope, un ...

Daisy Ridley da «Star Wars» alla «Ophelia» di Shakespeare : Da un film di costume a un altro: Daisy Ridley aggiunge un altro ruolo al suo curriculum di attrice. La star della trilogia sequel di Star Wars nel ruolo della combattiva Rey, è infatti la protagonista di Ophelia, film che si ispira alle atmosfere storiche delle opere di Wiliam Shakespeare. Per interpretare il personaggio, oltre agli abiti di scena, Daisy Ridley sfoggia anche un'inedita lunga chioma rossa con cui Shakespeare e il pittore ...

Disney annuncia i film in uscita fino al 2027 - ci sono anche Avatar e Star Wars : La società Disney, che da poco ha comprato la Fox per 71 miliardi di dollari, è riuscita a consolidare il proprio predominio nel campo dell'industria cinematografica sia americana che nel mondo. Il colosso è uscito vittorioso ultimamente grazie ad Avengers: Endagame, il film che ha superato i 2 miliardi di dollari di incasso, assicurandosi la fascia di uno dei film più redditizi e amati mai prodotti in tutto il mondo. Le nuove uscite Disney in ...