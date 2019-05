laragnatelanews

(Di mercoledì 22 maggio 2019)TAP Ilda. Innovazione e design per una maggiore praticità in casa Componentiin, design moderno, raffinato e. EccoTap, la nuova macchina dell’acqua distribuita daTap è un esclusivoche tratta e filtra acqua potabile per poi erogarla a varie temperature: ambiente, fredda o fredda frizzante a seconda delle preferenze. Dal design moderno e, consente anche un notevole risparmio in termini di spazio poichéTap è uno tra più piccoli erogatori d’acqua nella sua categoria. Si inserisce inoltre con discrezione ed eleganza in cucina o in ufficio, diventando un vero e proprio componente d’arredo.Tap è anche una soluzione pratica, perché consente di risparmiare tempo, in quanto permette di avere sempre a disposizione a casa propria dell’ottima acqua ...

laragnatelanews : STAR TAP Il nuovo Frigo Gasatore compatto – Made in Italy – distribuito da Nims - evyna : STAR TAP Il nuovo Frigo Gasatore compatto – Made in Italy – distribuito da Nims -