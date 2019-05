Stadio San Siro | sindaco Sala | “Preferirei una ristrutturazione ma sono disponibile ad

calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2019) E’ stato argomento caldo, anche per diverse settimane. Poi il campo e il finale di campionato hanno spostato l’attenzione, ma momentaneamente. La questione relativa alla demolizione odelloSanè ancora aperta. Più volte interpellato in passato sull’argomento, ildi Milano Giuseppetorna a parlarne. Queste le sue parole. “Nonarrivate proposte dalle due società milanesi. Ma questo è un momento caldo per il campionato e loro hanno ben altri pensieri. Io, comunque, preferirei unadi San, ma se le società temono che i tempi si allungheranno e che saranno costrette ad allontanarsi da Milano, io non posso fare altro che ascoltarle. Non voglio far pressione sulle società ma non è piacevole per nessuno tenere ancora questo argomento sul tavolo. E lo sanno anche loro. Ma vedremo dopo la partita di ...

