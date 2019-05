Sport in tv oggi mercoledì 22 maggio | orari e palinsesto completo Come vedere gli

Lo sciopero del traSporto aereo di oggi : Durerà 24 ore e tra i motivi dello sciopero c'è anche la crisi di Alitalia, che ha cancellato circa 300 voli

TraSporto aereo - oggi sciopero 24 ore : 6.53 sciopero di 24 ore nel settore del Trasporto aereo proclamato da Fit Cisl,Uil trasporti e Ugl Trasporto aereo. L'agitazione coinvolge piloti e assistenti di volo di Alitalia, Blue Air e Blu Panorama, tecnici della manutenzione e personale di terra delle compagnie, gli addetti all'handling,al catering e alle gestioni aeroportuali. Garantite le fasce dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Alitalia ha cancellato circa la metà dei voli, ...

Sport in tv oggi (martedì 21 maggio) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : Ciclismo e tennis a farla da padroni in questo martedì 21 maggio Sportivo. Il Roland Garros con le qualificazioni entra nel vivo, mentre il Giro d’Italia riparte con la Ravenna-Modena dopo la giornata di riposo di ieri. Per quanto riguarda il tennis vedremo anche gli ATP 250 di Lione e Ginevra, mentre non vanno dimenticati anche i playoff di basket e pallamano. Andiamo a conoscere nel dettaglio tutti gli appuntamenti Sportivi di oggi e ...

Sport in tv oggi (lunedì 20 maggio) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : Una nuova settimana di eventi Sportivi ha inizio e dopo la scorpacciata del weekend si riprende per una nuova avventura. Un lunedì 20 maggio all’insegna del tennis con le qualificazioni del Roland Garros che prendono il via, mentre il basket va in scena con gara-2 dei quarti di finale dei playoff Scudetto. Va in archivio la penultima giornata del campionato di calcio di Serie A con il match tra Lazio e Bologna e l’Italia scenderà sul ...

Sport in tv oggi (domenica 19 maggio) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : Sarà una domenica da record quella di oggi, 19 maggio. Gli eventi Sportivi da seguire sono veramente numerosi e tutti di primissimo livello. Ci sarà tantissimo calcio tra Serie A con lotta salvezza e Champions League, la MLS e la Liga, quindi il ciclismo con il Giro d’Italia, il tennis con le finali di Roma maschili e femminili, quindi il basket con i playoff italiani e quelli della NBA, ma anche il Motomondiale, il Motocross, ...

Motori – Federica Masolin - dalla F1 alla Mille Miglia : la bellissima giornalista Sportiva è spericolata sotto la pioggia [FOTO] : Rush finale per la Mille Miglia 2019. L’ultima tappa, da Bologna verso Brescia, vede protagonista anche la bellissima giornalista sportiva Federica Masolin La pioggia ha salutato le vetture della Mille Miglia 2019, in partenza alle 7:00 da Bologna in direzione di Brescia, è iniziato così il giorno decisivo, quello della quarta e ultima tappa. Dopo l’ultimo pranzo al Palazzo Ducale di Parma, le vetture hanno ripreso la gara in ...

Sport in tv oggi (sabato 18 maggio) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi, sabato 18 maggio, sarà un’altra giornata ricca di Sport: si inizia con il Motomondiale al mattino, affiancato poi dalle semifinali degli Internazionali d’Italia di tennis. Nel primo pomeriggio spazio alle finali di Champions League di volley, al Giro, ma anche a motocross ed hockey su ghiaccio. In serata gran chiusura con la Serie A di calcio. Segui Sassuolo-Roma in diretta streaming su DAZN Di seguito tutti gli ...

Sport in tv oggi (venerdì 17 maggio) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : Venerdì 17 maggio, si spera, non portatore di sventura quello che ci apprestiamo a vivere in ambito Sportivo. Una giornata ricca di eventi, tutti da vivere in nostra compagnia. Fari puntanti sugli Internazionali d’Italia 2019 di tennis, dove si è ai quarti di finale. Gli azzurri sono purtroppo usciti di scena ma la presenza di Novak Djokovic, Rafael Nadal e di Roger Federer conferisce al torneo un sapore particolare. Avrà inizio anche il ...

Sport in tv oggi (giovedì 16 maggio) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi, giovedì 16 maggio, sarà un’altra giornata ricca di grandi appuntamenti per tutti gli amanti dello Sport. A Roma continuerà lo spettacolo degli Internazionali d’Italia di tennis. Si svolgerà poi la sesta tappa del Giro d’Italia, con i corridori che dovranno affrontare 238 km da Cassino a San Giovanni Rotondo. Azzurri impegnati agli Europei Under17 di calcio, con la semifinale tra Italia e Francia, e al Trofeo di Montreux di volley ...

Sport in tv oggi (martedì 14 maggio) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : Giornata ricca di eventi Sportivi quella di questo martedì 14 maggio. Al centro della scena la quarta tappa del Giro d’Italia, con i nostri portacolori guidati da Vincenzo Nibali desiderosi di mettersi in evidenza. Tanto tennis, poi, con gli Internazionali d’Italia 2019, di scena al Foro Italico a Roma. Matteo Berrettini, Marco Cecchinato e l’esordiente Andrea Basso le carte da giocare per il Bel Paese. Inizierà ...