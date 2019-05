Spoiler Uomini e Donne Over | Mauro e Lisa si sposano | commozione in studio

Blastingnews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Nel corso dell'ultima registrazione del Tronodine sono accadute davvero di tutti i colori. Tra discussioni accesissime, battibecchi, i ritorni e gli addii, una coppia in particolare ha fatto emozionare tutti i presenti. Due ex concorrenti del Tronodisono tornati inper fare un annuncio importantissimo. I protagonisti della vicenda sono. I due, un po' di tempo fa, hanno deciso di lasciare la trasmissione insieme in quanto follemente innamorati. Ebbene, a distanza di un bel po' di tempo, hanno deciso di tornare negli studi del talk show di Maria De Filippi per annunciare che le cose tra loro stanno andando davvero alla grande, al punto che molto presto si sposeranno. Le anticipazioni della registrazione del 21 maggio: tornanoLa registrazione di, che è stata effettuata ieri pomeriggio, martedì 21 ...

LaIolanda1 : RT @stavofacendo: Spoiler: agli uomini non piacciono le vostre unghie, da velociraptor, coi fiorellini e pietre preziose incastonate. Non v… - Dom_Cornrows : RT @stavofacendo: Spoiler: agli uomini non piacciono le vostre unghie, da velociraptor, coi fiorellini e pietre preziose incastonate. Non v… -