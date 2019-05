Softball | Serie A1 | nei recuperi doppio successo di Forlì e scambio di vittorie tra

Softball - Serie A1 : nel recupero della prima giornata di ritorno Bussolengo batte Pianoro all’extra inning : Si è recuperato questo pomeriggio il secondo dei match tra Specchiasol Bussolengo e Tecnolaser Europa Pianoro valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A1. Originariamente programmato per l’11 maggio, questo incontro ha subito un rinvio a causa del maltempo. La vittoria è andata a Bussolengo, ma non senza fatica: è stato infatti necessario un extra inning per decidere una contesa che, al termine dei sette ...

Softball - Serie A1 2019 : Bussolengo ancora in testa alla classifica - sfida incredibile tra Caserta e Saronno : Anche dopo la seconda giornata del girone di ritorno è la Specchiasol Bussolengo a conservare la testa della classifica, per quanto riguarda la Serie A1 di Softball 2019, seppur dopo una falsa partenza delle venete nel primo big match di giornata, perso 11-6 contro Forlì. In gara-2, tuttavia, la capolista è riuscita ad esprimersi ottimamente in fase di lancio, non concedendo punti, e aggiudicandosi la contesa per 2-0. Tutto facile solamente in ...

Softball - Serie A1 2019 : Bussolengo al big match contro Forlì - Saronno sfida Caserta : Continua senza sosta il campionato di Serie A1 di Softball 2019, con il torneo che è giunto alla sua giornata numero 11, seconda del girone di ritorno, che avrà come piatto forte l’incontro tra le prime due della classe, la Specchiasol Bussolengo e la Poderi Dal Nespoli Forlì, che scenderanno in campo già domani, a partire dalle ore 16. Occasione importante invece per Saronno, che se la vedrà con il fanalino di coda Caserta, mentre Bollate ...

Softball - Serie A1 : giocati due recuperi della 9a giornata. Bussolengo le vince entrambe - Saronno e Parma si spartiscono i successi : Si sono disputati oggi due recuperi relativi alla nona giornata di campionato di Serie A1 di Softball, funestata dal maltempo nella sua totalità (devono infatti ancora giocarsi i tre ulteriori confronti che erano previsti per il 5 maggio). Bussolengo ha riportato due successi, mentre tra Saronno e Parma c’è stata reciprocità nelle vittorie. Collecchio-Bussolengo Il primo match termina in un dominio da parte di Bussolengo, che chiude in ...

Softball - Serie A1 2019 : la pioggia flagella il campionato - Bussolengo allunga ancora : Il girone di ritorno della Serie A1 di Softball 2019 inizia nel segno della pioggia, che costringe molte gare al rinvio, ovvero i doppi confronti tra Bollate e Parma, ma anche quelli tra Caronno e Saronno, segno di una situazione meteo problematica in Lombardia. Ha giocato, e vinto, invece la Specchiasol Bussolengo, per 4-0 sulla Tecnolaser Europa in 6 inning, prima che una forte pioggia costringesse le due squadre a dirigersi nuovamente negli ...

Softball - Serie A1 2019 : Bollate sfida Parma per rilanciarsi in classifica - impegno interno per Bussolengo : La Serie A1 di Softball 2019 è giunta al suo giro di boa, con la prima giornata del girone di ritorno (il decimo turno complessivo), che avrà luogo nel fine settimana, a cominciare dalla sfida della capolista Specchiasol Bussolengo, che proverà ad incrementare la sua percentuale di vittorie, affrontando la Tecnolaser Europa, mentre la Poderi Dal Nespoli Forlì se la vedrà con Caserta in trasferta. Doppio confronto anche tra Saronno e Caronno, ...

Softball - Serie A1 2019 : la pioggia ferma il campionato - rinviate tutte le gare della nona giornata : Una pioggia battente lungo tutto lo Stivale ferma la Serie A1 di Softball 2019, costretta al rinvio dell’intera nona giornata, ultima del girone d’andata, a causa proprio delle intense precipitazioni scese nel Bel Paese. I problemi sono iniziati già con la doppia sfida delle 12 tra Tecnolaser Pianoro e Caserta Academy, ma anche quella tra Metalco Castellana e Bollate, per un turno che sarà sicuramente ricordato a lungo. Nulla da fare ...

Softball - Serie A1 2019 - 8a giornata : Bollate perde la seconda a Saronno - Bussolengo consolida la testa : Si è giocata oggi l’ottava giornata del campionato di Serie A1 di Softball, in un calendario particolarmente compresso: dopo la settima giocata venerdì, domani ci sarà la nona che chiuderà il girone d’andata. Andiamo a vedere tutti i risultati odierni. Saronno-Bollate Risultati diametralmente opposti nelle due partite. La prima vede Bollate uscire alla distanza, dopo quattro inning in cui Alice Nicolini da una parte e Greta Cecchetti ...

Softball - Serie A1 2019 : occhi puntati sul derby tra Saronno e Bollate nell’ottavo turno : Ritmi frenetici per la Serie A1 di Softball 2019, che vivrà due giornate consecutive, ad iniziare da questo sabato, con l’ottavo turno che ci regalerà molte emozioni, a cominciare dal doppio confronto tra Saronno e Bollate, che vale la terza posizione in campionato, per un derby lombardo molto avvincente. Sfida invece agevole almeno sulla carta per la capolista Specchiasol Bussolengo, impegnata tra le mura amiche contro la Metalco ...

Softball - Serie A1 2019 : non cambia la classifica - una vittoria per tutte le big negli scontri diretti : Festa dei Lavoratori che non ferma la Serie A1 di Softball 2019, con il settimo turno che ha visto importanti scontri diretti tra le prime quattro della classifica, che però si sono risolti sostanzialmente con un nulla di fatto. Nel doppio big match di giornata, infatti, Bollate e Bussolengo si sono spartite la posta in palio, con le milanesi vittoriose nella prima gara per 4-2, mentre le venete si sono imposte in appena cinque inning per ...

Softball - Serie A1 2019 : turno incandescente - spiccano Bollate-Bussolengo e Saronno Forlì : La Serie A1 di Softball 2019 è giunta al suo turno numero 7, per una giornata che si preannuncia incandescente, attraverso gli scontri diretti tra le prime quattro della classe, arrivate sin qui con motivazioni molto differenti. Iniziamo proprio dalla capolista, la Specchiasol Bussolengo, che scenderà in campo in casa del Bollate, quarto dopo il doppio ko della scorsa settimana, ma con tutte le carte in regola per rifarsi sotto, a caccia di ...

Softball - Serie A1 2019 : la pioggia ferma il campionato - rinviata Metalco Castellana-Rhaevendors Caronno : Si sarebbe dovuto chiudere quest’oggi il sesto turno della Serie A1 di Softball 2019, attraverso la doppia sfida tra Metalco Castellana e Rhaevendors Caronno, che però non si è svolta, a causa della fitta pioggia scesa in quel di Castelfranco Veneto, sede delle padrone di casa, la quale ha così fermato il campionato. Caronno resta dunque al 30% di vittorie, frutto di tre successi e sette sconfitte, mentre la Metalco Castellana conserva il ...

Softball - Serie A1 2019 : Bussolengo sola al comando. Avanzano Forlì e Saronno - crolla Bollate : Sesta giornata di gare per la Serie A1 di Softball 2019, che ci ha lasciato molte emozioni, ed una capolista solitaria, rappresentata dalla Specchiasol Bussolengo, capace di dominare i due confronti contro Caserta rispettivamente 8-0 e 6-0, e lasciando a 1 il conto delle sconfitte. Cade invece Bollate, che tra le mura amiche lascia due successi alla Poderi Dal Nespoli Forlì, che vince 10-3 e 4-0 i confronti, insediandosi in seconda posizione, ...

Softball - Serie A1 2019 : Bollate ospita l’insidioso Forlì - Bussolengo sfida Caserta : La Serie A1 di Softball non conosce la parola pausa, e dopo gli incontri di ieri vivrà un nuovo turno già a partire da domani, con il doppio confronto tra Collecchio e Parma che aprirà le danze del sesto turno,per una sfida fondamentale per entrambe le compagini. Match insidioso invece per la capolista Bollate, opposta alla Poderi Dal Nespoli Forlì, formazione con appena una vittoria di distacco, e intenzionata a stupire, mentre Bussolengo ...