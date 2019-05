Sky | «Operazione R2 mai finalizzata | incomprensibili misure Faremo ricorso»

Operazione X Factor (The Jackal per Sky) trionfa al Festival di ADC Group : ''L'Operazione X Factor'' in collaborazione con The Jackal ha vinto il primo premio come “Miglior progetto Web e Social” al Festival del Branded Content & Entertainment di ADC Group, il 21 marzo scorso presso il Vodafone Theatre di Milano. L’obiettivo è stato quello di rinnovare la...