huffingtonpost

(Di mercoledì 22 maggio 2019), The Donald torna a fare la voce grossa e, fedele esecutore della dottrina Pompeo&Bolton, i due super falchi della sua Amministrazione, torna a estendere anche al devastato teatrono la sfida globale al Nemico iraniano. Dal Golfo Persico allo Yemen, dallaall’Iraq, dalla Palestina al Libano: l’intero Medio Oriente è una polveriera pronta ad esplodere con effetti destabilizzanti che andrebbero ben oltre la regione. Dal Golfo alla, alla ricerca della “pistola fumante” che giustifichi il pugno di ferro contro il regime degli ayatollah. Gli Stati Uniti sospettano che il regime di Bashar al-, sostenuto militarmente da Iran e Russia,abbia nuovamente usato armi chimiche in. E si dicono pronti, insieme agli alleati, a “rispondere rapidamente e in modo appropriato”.“Gli Stati Uniti continuano a ...

RaiNews : Sull'Iran invece il Pentagono smorza i toni: le azioni prese sono un 'deterrente, non vogliamo un'escalation' - HuffPostItalia : Siria, Trump rialza l'elmetto e avverte Assad perché Teheran intenda - Ultron65 : RT @RaiNews: Sull'Iran invece il Pentagono smorza i toni: le azioni prese sono un 'deterrente, non vogliamo un'escalation' -