Siria | Stati Uniti | “Il regime di Assad ha usato di nuovo armi chimiche Siamo pronti a

Terrorismo : pm - 'arrestati volevano andare in Siria per combattere con Isis' : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - Dalle conversazioni in chat tra i due giovani arrestati oggi, il palermitano Giuseppe Frittitta e il marocchino Ossama Ghafir, emerge "che il loro desiderio di recarsi in Siria per combattere al fianco dei miliziani dell’ISIS e contribuire alla causa è tanto forte da s