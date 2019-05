Siria | liberato Alessandro Sandrini

blogo

(Di mercoledì 22 maggio 2019)è libero dopo oltre 2 anni e mezzo vissuti in, nelle mani dei suoi sequestratori. A liberarlo è stato un gruppo antigovernativo della zona di Idlib, che lo ha sottratto ad una "banda criminale". L'uomo, originario di Folzano in provincia di Brescia, ha oggi 32 anni ed era sparito nel nulla dal 3 ottobre 2016, quando si è imbarcato dall'aeroporto di Bergamo per raggiungere Istanbul e quindi poi Adana, metropoli di oltre 2 milioni di abitanti che si trova a 180km da Aleppo.Alla sua famigliaaveva raccontato di essere partito per una settimana di vacanza. Il 10 ottobre, però, la fidanzata e i familiari non l'hanno visto scendere dall'aereo come previsto. Le prime notizie sul suo conto arrivarono un anno dopo, il 17 ottobre 2017, quando lo stessoha telefonato alla madre e le ha spiegato di essere stato rapito: "Ciao mamma, è un anno che manco ...

