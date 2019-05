Siria - Alessandro Sandrini è stato liberato. Era stato rapito nel 2016 : Alessandro Sandrini, rapito al confine tra Siria e Turchia nel 2016, è stato liberato dal `governo di salvezza´, gruppo antigovernativo della zona di Idlib. Lo annunciano le stesse forze pubblicando le foto dell’italiano sui social e affermando che il bresciano era nelle mani di una banda criminale....

Siria - liberato Alessandro Sandrini : era stato rapito al confine con Turchia. Il padre conferma : “È con i carabinieri” : Alessandro Sandrini, rapito al confine tra Siria e Turchia nel 2016, è stato liberato dal ‘governo di salvezza’, gruppo antigovernativo della zona di Idlib. Lo annunciano le stesse forze pubblicando le foto dell’italiano sui social e affermando che il bresciano era nelle mani di una banda criminale. Del rapimento di Sandrini si apprese solo un anno dopo la scomparsa, nel dicembre 2017. Il bresciano era in viaggio in Turchia. Poi, ...

Siria - liberato Alessandro Sandrini : 33enne bresciano rapito nel 2016 : Lo ha annunciato un gruppo antigovernativo Siriano sui social: "Era nelle mani di una banda criminale"

Liberato l'italiano Alessandro Sandrini : venne rapito nel 2016 al confine tra Siria e Turchia : Liberato Alessandro Sandrini. l'italiano, che venne rapito al confine tra Siria e Turchia nel 2016, è stato Liberato dal 'governo di salvezza', gruppo antigovernativo della zona di...

Liberato Alessandro Sandrini : venne rapito nel 2016 al confine tra Siria e Turchia : Liberato Alessandro Sandrini. L'italiano venne rapito al confine tra Siria e Turchia nel 2016, è stato Liberato dal 'governo di salvezza', gruppo antigovernativo della zona di...

Siria - milizie : Sandrini liberato a Idlib : 16.44 Alessandro Sandrini, l'italiano rapito al confine tra Siria e Turchia nel 2016, è stato liberato dal 'Governo di salvezza', gruppo antigovernativo della zona di Idlib. Lo annunciano le stesse forze pubblicando le foto sui social e affermando che il bresciano era nelle mani di una banda criminale. Al momento non si hanno conferme ufficiali da parte italiana.

È arrivato in Italia Sergio Zanotti - l’italiano liberato in Siria. Era stato rapito nel 2016 : L’imprenditore sparì nel 2016 al confine con la Turchia: mai nessuna rivendicazione. Roma apre un’inchiesta. L’ex moglie: «Mai dubitato che fosse un vero sequestro»

In Italia Sergio Zanotti - liberato dopo 3 anni in Siria. Sta bene : Successo dell'intelligence Unanime il ringraziamento della politica ai servizi segreti che hanno lavorato senza sosta per raggiungere il risultato. Zanotti, dopo il colloquio con gli inquirenti, ...

Sergio Zanotti - liberato l'imprenditore bresciano/ Rapito in Siria nel 2016 : Sergio Zanotti è stato liberato: l'imprenditore bresciano 59enne era stato Rapito in Siria nel 2016, e da ieri è rientrato in Italia. Ecco le ultime

Siria : liberato Sergio Zanotti : Siria, liberato Sergio Zanotti. "A conclusione di una complessa e delicata attività di intelligence, investigativa e diplomatica".

Sergio Zanotti è stato liberato in Siria a 3 anni dal rapimento. Sta bene - è rientrato in Italia : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato la liberazione del connazionale rapito nell’aprile 2016

Sergio Zanotti è stato liberato in Siria. Conte : «Sta bene» : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato la liberazione del connazionale rapito nell’aprile 2016

Siria - Sergio Zanotti è stato liberato. Era stato rapito nel 2016 - : L'annuncio del premier Conte: "È in buone condizioni e tra qualche ora rientrerà a Roma". L'aereo con a bordo l'imprenditore bresciano è atteso a Ciampino verso le 21

Liberato Zanotti - italiano rapito in Siria. Sul suo caso in passato molti sospetti infondati : Sergio Zanotti è stato Liberato. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio spiegando in una nota che l'imprenditore, rapito in Siria nel 2016, è in buone condizioni generali e tra qualche ora ...