Sindacati e associazioni laiche e religiose sostengano gli studenti per il clima

(Di mercoledì 22 maggio 2019) In questo maggio strano capita di incontrare tante persone che si lamentano per il freddo. Fra meno di un mese, in una estate che si prevede torrida e anticipata, il fresco di questo maggio lo rimpiangeremo. Ma fa parte del nostro essere inchiodati al presente non riuscire a vedere molto al di là del nostro naso e delle nostre sensazioni del momento.Il fastidio del freddo e della pioggia di maggio per molti coincide con il sollievo per essersi liberati dalle ansie da riscaldamentotico. Non così i ragazzi che sotto la probabile pioggia e un po’ infreddoliti sfileranno venerdì 24 maggio in tante città d’Italia e del mondo per invocare le misure urgenti per porre un freno al cambiamentotico, che fa sciogliere i ghiacciai dei Poli, mette a rischio migliaia di specie animali, e in tempi più o meno brevi la stessa vita umana sul ...

