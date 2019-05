Silvio Berlusconi | l' intervista a Pietro Senaldi | Italia in crisi da quando non

Silvio Berlusconi - la fuga delle truppe di Forza Italia dopo il voto : la manovra di Toti e Meloni : La manovre che si stanno sviluppando alle spalle di Silvio Berlusconi rischiano di drenare una quantità di voti importante a pochi giorni dalle prossime elezioni Europee. Sono manovre che portano dritto a Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, punto di approdo di un numero sempre maggiore di attivisti

Grande Fratello - Eliana Michelazzo esclusa da Pier Silvio Berlusconi. "Sotto choc - vuole espatriare" : Il caso Pamela Prati-Mark Caltagirone frana addosso a Eliana Michelazzo. La manager della showgirl, coinvolta nel mistero del finto fidanzato, avrebbe voluto partecipare al Grande Fratello come annunciato a Live - Non è la D'Urso per "isolarsi" da tanto clamore ma l'intervento di Pier Silvio Berlusc

Silvio Berlusconi : “Alleanza tra Lega e FdI? Non esiste - serve un centrodestra unito” : Silvio Berlusconi ha risposto alle affermazioni di Giorgia Meloni, per cui la destra italiana dovrebbe ripartire da un'alleanza esclusiva di Lega e Fratelli d'Italia. "Non esiste", ha dichiarato il Cavaliere. "Solo un centrodestra unito può vincere le elezioni. Capisco che Meloni ha un partito piccolo e deve agitarsi per arrivare al 4%, ma è una tattica di corto respiro".Continua a leggere

Quarta Repubblica Anticipazioni : Stasera ospiti Matteo Salvini e Silvio Berlusconi : Nel nuovo appuntamento di Stasera il conduttore Nicola Porro intervisterà il Ministro dell'Interno Matteo Salvini e il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi durissimo : Grande Fratello - Eliana Michelazzo mai presa in considerazione : "L'ipotesi dell'ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa in considerazione dall'editore di Mediaset". Lo puntualizza una nota di Mediaset dopo gli appelli a Pier Silvio Berlusconi di non far partecipare l'agente di Pamela Prati al reality sh

Silvio Berlusconi - la soffiata di Luigi Bisignani : "Voto anticipato - ma non si può : sarebbe un favore al Cav" : Di una cosa è certo Luigi Bisignani. Sarà voto anticipato, molto presto. Nella sua consueta lettera-editoriale domenicale sul Tempo, si sbilancia anche sulla data, visto che al Quirinale il presidente Sergio Mattarella si sarebbe già rassegnato all'impossibilità di tenere in piedi questo governo ris

Elezioni europee - Silvio Berlusconi prevede il “cartellino rosso” per il governo Conte : Per il leader di Forza Italia e candidato alle Elezioni europee del prossimo 26 maggio non ci sono dubbi: alle urne gli italiani bocceranno l'alleanza di governo fra Lega e Movimento 5 Stelle. E rilancia l'idea di una fine prematura della legislatura e di nuove Elezioni politiche con la coalizione di centrodestra unita.Continua a leggere

Carlo Nordio : "Matteo Salvini - giustizia a orologeria. Neanche Silvio Berlusconi ha avuto tanti attacchi" : "È indubbio che nessuno, Neanche il Silvio Berlusconi degli anni 90 ha avuto tanti attacchi in così poco tempo come Matteo Salvini". Carlo Nordio, ex procuratore aggiunto di Venezia, in una intervista a ItaliaOggi non parla tanto di giustizia a orologeria ma di una politica che "recepisce supinament

Silvio Berlusconi - la bordata a Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Bisogna cambiare strada al più presto" : "Bisogna cambiare strada al più presto". Lo ha detto Silvio Berlusconi nel suo video-messaggio all'Assemblea di Confagricoltura a Milano, parlando del governo Lega-5Stelle. "In Italia è fondamentale tornare ad avere un governo costruito da forze politiche omogenee con un programma coerente e che non

Crozza-Berlusconi trova il pupazzo di Zorro rubato a Salvini : “Lo ha fregato all’asilo Pier Silvio a un bambino str***” : Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, Crozza-Berlusconi torna dopo l’operazione più in forma che mai e in conclusione trova Zorro, il pupazzo di Salvini: “Me l’ha portato a casa tanti anni fa Pier Silvio dall’asilo. Ha detto che l’ha fregato a un bambino stronzo”. Video Nove L'articolo Crozza-Berlusconi trova il pupazzo di Zorro rubato a Salvini: “Lo ha fregato ...

Silvio Berlusconi - il doppio affare sulle due ville in Sardegna e Costa Azzurra : quanto gli sono costate : Silvio Berlusconi torna a fare shopping di ville di lusso tra la Costa Azzurra e la Sardegna. Come riporta il Corriere della sera, il Cav ha acquistato la bellissima villa "La Lampara" di Cannes, di proprietà della seconda ex moglie di Paolo Berlusconi, indebitata con il Monte dei paschi di Siena. A

Silvio Berlusconi - il presentimento su Matteo Salvini : "L'abbiamo quasi recuperato" : Silvio Berlusconi dice di essere ormai sicuro di aver "quasi recuperato" Matteo Salvini, secondo lui sempre più convinto a rompere l'alleanza con il Movimento Cinque Stelle per tornare a costruire una nuova coalizione di centrodestra. Il leghista però non sembra del tutto d'accordo, non almeno in un

Pier Silvio e Marina Berlusconi - un fiume di denari per papà Silvio : quanto hanno donato a Forza Italia : Non solo i soldi di George Soros ad Emma Bonino. È lunga la lista dei finanziatori dei partiti. Finanziamenti, sia chiaro, leciti, fatti alla luce del sole, donazioni ai partiti. Su questi ha indagato Repubblica, che tra i diversi nomi ha snocciolato anche quelli di Pier Silvio e Marina Berlusconi,

Vittorio Feltri - battuta ferocissima su Silvio Berlusconi : "Tinta? No - cosa si mette al posto dei capelli" : Un Vittorio Feltri scatenato, quello che è intervenuto a Un giorno da pecora, su Rai Radio 1. All'ordine del giorno non c'è la politica, ma temi più leggeri. Si parte dai selfie, detestati dal direttore di Libero: "Non c'è nulla che mi rompe di più. Se me ne chiedono uno, per un minimo di garbo acce