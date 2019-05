Siena | 35enne calabrese perde il controllo dell' autobus | un morto e 37 feriti

Blastingnews

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Un terribile incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi 22 maggio dove è rimasto coinvolto unguidato da un giovane ragazzo di 35 anni. L'incidente si è verificato nei pressi del raccordo autostradale-Firenze e purtroppo una donna è deceduta, mentre altre 37 persone sono rimaste ferite, di cui 8 risultano essere in gravi condizioni. Isono stati soccorsi dal personale medico del 118 e tramite l'intervento di diverse ambulanze sono stati trasportati in ospedale per tutte le cure del caso. Sull'intera dinamica stanno indagando i carabinieri giunti sul posto che dovranno ricostruirne la dinamica. Il conducente del mezzo risulta essere al momento indagato per omicidio stradale.precipita in una scarpata: l'autista èIntorno alle ore 9:30 di questa mattina, un grave incidente stradale si è verificato sul raccordo autostradale ...