Sicilia | protezione dati personali | Armao emana decreti applicativi Regolamento Ue

Protezione Civile : allerta gialla in Sicilia per domani 4 maggio : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, sabato 4 maggio, un’allerta meteo gialla in tutta l’isola

Meteo Sicilia : burrasca nel Ragusano - attivato presidio di Protezione civile : E’ stata segnalata, per le prossime ore, dal bollettino regionale di Protezione civile, una possibile criticità in evoluzione per venti da forti fino a burrasca provenienti dai quadranti sud-orientali e significative mareggiate sulle zone costiere della Sicilia sud orientale. Per le possibili condizioni Meteo avverse segnalate, il sindaco di Ragusa ha attivato il presidio territoriale di Protezione civile per il monitoraggio delle aree a ...

Maltempo - Protezione civile : a Pasqua burrasca su Sardegna - Sicilia e Calabria : Allerta Maltempo per Pasqua in Sicilia, Sardegna e Calabria. La vasta area depressionaria, posizionata tra la penisola iberica ed il Nord Africa, nella giornata di domani lambirà anche l'Italia ...

Allerta Meteo Pasqua e Pasquetta - avviso della Protezione Civile : burrasca di scirocco su Sardegna - Sicilia e Calabria [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La vasta area depressionaria, posizionata tra la penisola iberica ed il Nord Africa, nella giornata di domani lambirà anche l’Italia meridionale determinando un’intensificazione della ventilazione sud-orientale tra le due isole maggiori, in successiva estensione alle regioni peninsulari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...