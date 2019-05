Si riapre il caso dei rimborsi Tim | Vodafone | Wind Tre e FastWeb | a luglio 2019 la verità

optimaitalia

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Torna abbastanza a sorpresa attuale la questione inerente iTim,Tre e. Almeno per quanto concerne le utenze domestiche. Come molti sanno, da un paio d'anni a questa parte si discute tanto della scelta da parte dei gestori di introdurre la fatturazione a 28 giorni per alcuni mesi qui in Italia, al punto che le varie autorità hanno successivamente costretto le stesse compagnie telefoniche a fare un passo indietro in merito. Una volta formalizzato il tutto, ci si è posti il quesito sull'opportunità di assicurare al pubblico coinvolto un rimborso per la cifra extra pagata nel corso dei mesi in cui cambiò la fatturazione.Da quel momento si sono susseguite tantissime pronunce e, nello scorcio iniziale di questo, la vicenda relativa aiTim,Tre esembrava essere ormai archiviata a favore degli operatori. Come riporta ...

