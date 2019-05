Si mette male per Carige

Ha bisogno di una nuova famiglia! La padrona sta male e Charly smette di mangiare : Charly è un border collie di 6 anni: a causa di un drammatico evento, la sua mamma è ricoverata in ospedale e purtroppo non potrà più occuparsi di lui. "Adesso è al soccorso animali di Modena. Temiamo si lasci andare, ha disperatamente bisogno di trovare al più presto una famiglia in cui sentirsi nuovamente sereno e gioioso di vivere". Charly, fino a questo momento ha trascorso una vita felice. Viaggi, coccole, giochi: con la sua famiglia andava ...

Pamela Prati - Mark Caltagirone esce dall'ombra e pubblica un post Instagram ma per la soubrette si mette male : Mark Caltagirone e Pamela Prati sono i protagonisti indiscussi di questa stagione televisiva, così come del gossip. Dopo l'esclusiva del loro matrimonio concessa a Verissimo, l'annullamento del matrimonio e la fuga della Prati dallo studio di Verissimo dopo esser stata messa alle strette dalla cond

In questa ‘maledetta primavera’ il freddo proseguirà - Coldiretti : “il meteo non promette niente di buono” : Quella in corso è una “maledetta primavera“, come la definisce la Coldiretti che già conta e piange i danni ai raccolti, con questo altalenare di severo maltempo che sta attraversando l’Italia e non promette niente di buono nemmeno per i prossimi giorni. L’allerta meteo è infatti estesa a quasi mezzo stivale, soprattutto regioni settentrionali e centrali . “Pioggia abbondante, tempeste di ghiaccio e vento forte ...

Anna Maria Bernini brutale : "Salvini - ora prendi schiaffi pure da lei?". Lega - qui si mette male : "Ma Matteo Salvini ora prende schiaffi pure dalla Lezzi?". Usa l'ironia, Anna Maria Bernini, ma l'attacco al leader della Lega è serio e pesante. Secondo il presidente dei senatori di Forza Italia, l'alleato (ex?) leghista "è stato messo sotto assedio" dal Movimento 5 Stelle, con cui pure governa. "

Matteo Salvini - il gelo con Conte per le dimissioni di Siri : "In una democrazia - di solito...". Si mette male : La decisione del premier Giuseppe Conte di chiedere il ritiro delle deleghe del sottosegretario Armando Siri nel prossimo CdM, anziché chiudere il caso, potrebbe far esplodere ufficialmente la guerra tra Lega e Movimento 5 Stelle. Il sottosegretario leghista alle Infrastrutture, indagato per corruzi

Tennis – Nadal ammette : “aver perso contro Fognini a Montecarlo mi ha fatto male” : Sconfitto a Montecarlo da Fognini e a Barcellona da Thiem, Rafa Nadal fa il paragone fra i due ko: il primo ha fatto male, il secondo gli è stato utile per migliorare È il ‘Re della terra rossa’, ma a Montecarlo e Barcellona Nadal ha dovuto ‘abdicare’. Il Tennista spagnolo si è fermato in semifinale in entrambi i tornei: sul rosso monegasco contro Fabio Fognini, sulla terra catalana contro Dominic Thiem. Due sconfitte diverse come ha ...

Paolo Becchi - si mette male : "Cosa non mi torna sul caso Siri. Lega e M5s - cosa rischiano davvero" : Il governo non cadrà sul caso Siri, ma il rischio per Matteo Salvini è se possibile maggiore di una crisi. Perdere la faccia e i consensi. Secondo Paolo Becchi, intervistato da Formiche.net, "la magistratura sta di nuovo intervenendo pesantemente nella vita politica". Dopo la Diciotti, è il momento

Playoff NBA – Successi esterni per Toronto e Portland - si mette male per Magic e Thunder : Sia i Raptors che i Blazers vincono in trasferta andando ad un passo dal passaggio del turno, entrambe le serie infatti sono adesso sul 3-1 La semifinali di Conference sono ad un passo per Toronto e Portland, le due franchigie vincono infatti a domicilio Gara-4 salendo 3-1 nella serie rispettivamente contro Orlando e Oklahoma. Vittoria nettissima per i Raptors che, trascinati da un Kawhi Leonard in giornata di grazia, asfaltano con il ...

Germania - Bierhoff ammette : “Caso Özil gestito male” : Il direttore generale della nazionale tedesca, Oliver Bierhoff, ha ammesso che sono stati commessi “molti errori” nella gestione del caso di Mesut Özil che ha scosso la Germania poco prima della Coppa del Mondo in Russia. “Qualcosa è andato andato storto e sono davvero dispiaciuto, sono stati fatti molti errori, anche da parte mia”. Özil, figlio di immigrati turchi, è stato oggetto di una campagna diffamatoria per ...