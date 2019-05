Sesso senza complessi e pornografia nella vita di coppia | l’indagine Censis

Sesso in silenzio - come fare senza perderci : C’è anche chi lo fa così perché non ama parlare durante l’amore, ma il Sesso in silenzio è quasi sempre una necessità. Soprattutto quando si è più giovani, accade di trovarsi nella situazione di coabitare ancora con i genitori o con degli inquilini, magari mentre si è studenti. E quando in casa c’è qualcuno, è evidente che possa essere imbarazzante l’idea che altri sentano gridolini di piacere o molle che cigolano. Ritagliarsi degli spazi di ...

Pd - Gozi si presenta ai francesi : ‘Tra mia elezione e vittoria ai Mondiali? Italia può aspettare. Vita senza Sesso? Impossibile’ : Se Sandro Gozi dovesse scegliere tra l’essere eletto eurodeputato in Francia o vedere l’Italia vincere il prossimo Mondiale di calcio cosa sceglierebbe? “L’Italia può aspettare qualche anno in più prima di avere la quinta coppa”. Si presenta così agli elettori francesi l’ex sottosegretario agli Affari europei dei governo Renzi e Gentiloni, nonché il democratico che ha fatto il grande salto e ha deciso di ...

Matrimonio senza Sesso : cause e rimedi : Sfatiamo la credenza che il Matrimonio, così come una lunga convivenza rappresentino inevitabilmente “la tomba dell’amore”: riaccendere la passione è possibile, scoprendo quelle che possono essere le cause del calo del desiderio e ponendovi subito rimedio. La vita matrimoniale spesso tende a generare una vera e propria routine all’insegna della banalità che a lungo termine, può comportare un affievolirsi della passione e dei “bollenti spiriti”. ...

Milan - un mese di astinenza per lo Scudetto 1988! Sacchi svela : “Gullit disse a Berlusconi : ‘io senza Sesso non riesco a correre'” : Ospite a ‘Che tempo che fa’, Arrigo Sacchi ha raccontanto un simpatico retroscena sullo Scudetto 1988 del Milan: Berlusconi chiese alla squadra 1 mese di astinenza sessuale, Gullit protestò a gran voce Ciò che accade nello spogliatoio resta nello spogliatoio. Questa è una legge non scritta del calcio: mantenere il massimo riserbo su quanto accade nello spogliatoio, almeno per diversi anni. Poi col tempo qualche simpatico ...

Sul treno senza biglietto e in posSesso di droga : di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca E' stato trovato senza biglietto dal capotreno su un convoglio dell'Ivrea - Torino PN un nigeriano ventireenne che, al controllo della Polizia Ferroviaria, è risultato in possesso di diverse ...

Sesso : quando il piacere arriva anche senza orgasmo : Una domanda semplice, diretta, forse persino un po’ banale, ma che nasconde il significato e l’atteggiamento che ciascuno di noi ha nei confronti del Sesso e influenza il livello di aspettativa e gratificazione: come iniziate a fare l’amore? E sì, perché la sessualità è fatta di istinti e pulsioni, ma anche di testa e cuore, componenti che sotto le lenzuola vanno usati quanto il corpo. Iperfocalizzarsi ...

Fitch & Trecartin - Adamo ed Eva senza Sesso nell’Eden americano : Wether line, la mostra di Fitch e Trecartin allestita a Milano, è l’occasione per fermarsi e storicizzare il loro lavoro inafferrabile e profetico. Leggi

'Sono stata 5 anni senza fare Sesso : ecco cosa ho imparato' : Chi disprezza i gay nasconde tendenze omosessuali: lo dice la scienza Il punto è, per Christine,'smettere di cercare un compagno con cui guardare Netflix sul divano', 'smettere di cercare un sorriso ...

Matrimonio senza Sesso : perché succede e cosa fare : Dati ricavati da alcune indagini statunitensi hanno rivelato che circa 1 adulto su 7 oggi vive in un Matrimonio senza sesso, ovvero praticando poca o nessuna attività sessuale. Ma, nonostante siano evidentemente molto frequenti, dei matrimoni «bianchi» non si parla moltissimo. È risaputo che col passare del tempo, all’interno di una coppia, l’attività sessuale diminuisce, per varie ragioni: «Le ...

Trovato senza vita l'ex asSessore Leonardo Brugiotti : E' stato Trovato privo di vita nel pomeriggio di giovedì 4 aprile nel giardino della sua abitazione di Perugia, l'architetto Leonardo Maria Brugiotti. Tutto lascerebbe pensare ad un gesto volontario, ...

Giudice a Londra : Sesso con moglie diritto fondamentale anche senza consenso : Parole che stanno facendo discutere quella pronunciate da un Giudice inglese secondo cui fare sesso con la propria moglie "costituisce un diritto umano fondamentale" anche se la donna non può essere consenziente perché non è capace di intendere e volere. La parlamentare Labour Thangam Debbonaire ha parlato di "legittimazione alla misoginia e all'odio per le donne" rammentando che se non c'è consenso c’è imposizione quindi è sempre violenza ...