Sergio Pellissier sarà il nuovo ds del Chievo Verona

Calcio - Serie A 2019 : l’Empoli vince ed inguaia il Genoa - il Parma è salvo! Il Chievo saluta Sergio Pellissier : Si sono disputate tre delle sei partite della Serie A di Calcio in programma oggi: alle ore 12.30 pareggio a reti inviolate tra Chievo e Sampdoria, mentre alle ore 15.00 l’Empoli supera per 4-1 il Torino ed inguaia il Genoa, scavalcandolo in classifica, infine il Parma supera per 1-0 la Fiorentina e centra l’aritmetica salvezza. Chievo-SAMPDORIA 0-0 Una partita senza grandi stimoli da ambo le parti, che termina a reti inviolate. Il ...

Chievo-Sampdoria - il commiato a Sergio Pellissier : lacrime scroscianti e quell’abbraccio con Quagliarella… [VIDEO] : Chievo-Sampdoria, Sergio Pellissier ha giocato oggi l’ultima gara da calciatore di fronte al proprio pubblico Chievo-Sampdoria, una gara davvero scialba, finita a reti bianche senza aver offerto un grande spettacolo. Il clou è andato in scena subito dopo, quando Sergio Pellissier è stato salutato dal proprio pubblico dopo l’ultima gara da calciatore nel suo stadio prima del ritiro. Un abbraccio all’altro veterano ...

