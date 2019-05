scuolainforma

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Ilal Miur, Salvatore Giuliano (Movimento 5 Stelle) ha commentato leche verranno introdotte alin seguito all’approvazione del Consiglio dei Ministri della modifica allegislativo 66/2017. Giuliano, sottolineando come le nostre scuole rappresentino già un modello nel mondo in fatto discolastica, ha ribadito l’intenzione di promuovere un modello partecipativo che coinvolga tutti.sulil commento delal Miur, Salvatore Giuliano ‘Per questo non parliamo più solo di ore di– ha sottolineato Giuliano – ma di misure diche si concretizzano attraverso una progettazione realizzata da tutti i docenti della classe. Per restituire ai docenti un ruolo centrale abbiamo ricostituito il GLHO (ora chiamato Gruppo di Lavoro Operativo per l’) e abbiamo ...

scuolainforma : Scuola, novità sul sostegno nel Decreto inclusione: ecco le parole del sottosegretario al Miur, Giuliano - alsmxxz : Io comunque non ce la faccio proprio più. La scuola, la vita così monotona senza novità è troppo brutto rispondere… - agostinodominic : @velo_di_maia Che costui non fosse un'aquila era chiaro da tempo però.. però è una caratteristica della scuola clas… -