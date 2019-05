Sassuolo-Roma | individuati i tifosi che lanciarono fumogeni in campo | rischiano il Daspo

Serie A. Roma bloccata al Mapei - col Sassuolo è 0-0 : La Roma frena al Mapei Stadium e non riesce a mettere pressione ad Atalanta e Milan. I giallorossi non vanno oltre lo 0-0 con il Sassuolo

Roma frena con Sassuolo - Champions è più lontana : frenata forse decisiva per la Roma nella corsa Champions. Solo un pari stasera nell'anticipo contro il Sassuolo che impedisce ai giallorossi di agganciare l'Atalanta al quarto posto. Tutto rinviato all'ultima giornata ,anche se la situazione sembra compromessa. Ce l'ha messa tutta la Roma e non e' stata nemmeno fortunata, soprattutto nella ripresa quando ha colpito due legni e nel recupero con Fazio prima si e' vista annullare un gol per ...

La Roma rallenta a Reggio Emilia : 0-0 con Sassuolo - Champions lontana : Si era aperta con l'annuncio dell'addio di De Rossi, si chiude con un paReggio che vede sfuggire quasi definitivamente anche le ultime residue chances di qualificarsi alla Champions League. La settimana da incubo della Roma, tra le contestazioni alla proprietà per il divorzio dal capitano e un futur

Sassuolo-Roma 0-0 - le pagelle di CalcioWeb : bene Berardi e Juan Jesus - delude El Shaarawy [FOTO] : 1/26 Foto Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Sassuolo-Roma 0-0 - punto che serve a poco ai giallorossi : non basta l’assedio nel finale [FOTO] : 1/26 LaPresse/Filippo Rubin ...

La Roma non va oltre lo 0-0 con il Sassuolo - l'Europa è a rischio : Sassuolo e Roma si affrontano al Mapei Stadium nella partita del sabato alle ore 20.30 per la 37esima giornata di campionato, penultima di Serie A. Gli emiliani, sicuramente salvi grazie ai loro 42...

Diretta Sassuolo-Roma : streaming - tv - formazioni e risultato finale (0-0) : Diretta Sassuolo-Roma: streaming, tv, formazioni e risultato finale (0-0) 90+7′ FULL TIME A REGGIO EMILIA! RETI BIANCHE TRA SASSUOLO E ROMA. A tra poco per il commento finale 90+6′ Ammonito Brignola per un fallo ai danni di Juan Jesus 90+5′ OCCASIONISSIMA PER FAZIO! Punizione dalla sinistra, Pastore tocca per Fazio che manda il suo mancino a giro ad un soffio dall’incrocio dei pali 90+5′ Roma ...

Un Sassuolo fastidioso nella scarpa della Roma - i giallorossi non sfondano al Mapei Stadium : la Champions si allontana : La formazione giallorossa non riesce a sfondare il muro del Sassuolo, incappando in un pareggio che potrebbe costar caro nella corsa Champions Una Roma brutta e opaca non va oltre lo 0-0 sul campo del Sassuolo, un pareggio sanguinoso che potrebbe costare carissimo nella corsa alla prossima Champions League. Gli uomini di Ranieri non riescono a sfondare il muro neroverde, palesando limiti offensivi e soprattutto una mancanza di ...

Calcio - anticipo Sassuolo-Roma 0-0 : 22.31 Pari senza reti al 'Mapei Stadium' tra Sassuolo e Roma. A Reggio Emilia forse finiscono le speranze Champions dei giallorossi. Per i neroverdi, campionato già finito da un pezzo. Primo tempo avaro di occasioni:portieri impegnati solo da Under e Djuricic.Nella ripresa,dopo un'incursione di Duncan grosse chance giallorosse: El Shaarawy spreca di collo, Dzeko di poco a lato dal limite, Cristante di testa esalta i riflessi di Consigli, poi ...

Risultati Serie A - 37^ giornata : si gioca Sassuolo-Roma [FOTO] : 1/14 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Sassuolo-Roma - cori e striscioni per De Rossi e contro Pallotta [FOTO] : 1/9 LaPresse/Filippo Rubin ...

Sassuolo-Roma - cori per De Rossi e contro Pallotta [FOTO] : 1/9 LaPresse/Filippo Rubin ...

Sassuolo-Roma - cori per De Rossi e contro Pallotta : cori e striscioni nel settore ospiti del Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove si stanno affrontando Sassuolo e Roma. I tifosi gialloRossi già prima dell’inizio hanno acclamato il capitano Daniele De Rossi, oggi in panchina e domenica pRossima (contro il Parma) all’ultima presenza nella squadra della capitale, e dedicato cori d’insulto al presidente James Pallotta, lanciando anche dei fumogeni e invitandolo a “pagare ...

Sassuolo-Roma 0-0 La Diretta I tifosi contestano Pallotta - applausi per De Rossi : Sassuolo e Roma si affrontano al Mapei Stadium nella partita del sabato alle ore 20.30 per la 37esima giornata di campionato, penultima di Serie A. Gli emiliani, sicuramente salvi grazie ai loro 42...