Sarri potrebbe portare con sè alla Juve anche Hysaj e Insigne

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Le manovre di avvicinamento trae lavanno avanti in modo rapido e concreto e in città gli animi si scaldano e assumono i contorni di un vero e proprio psicodramma. Ma che ripercussioniavere unin bianconero per le vicende calcistiche e di mercato del Napoli? In fondo tutto nasce dal Napoli, nelle ultime due stagioni dellantus. Ad affascinare il club di Agnelli tanto da spingerlo in direzione di un cambio filosofico, quasi estetico è stato proprio il bel gioco attuato dall’ex tecnico del Napoli nella stagione scorsa, in cui lo scudetto è rimasto in bilico finofine, cioè fino a quando il Napoli non lo lasciò in albergo, a Firenze. Ma c’è di più.è affezionatissimo ai calciatori conosciuti all’ombra del Vesuvio, cosa chespingerlo a tirarsene dietro qualcuno. Il Mattino parla di, a tal proposito. Solo ...

