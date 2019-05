Sarri | “Penso solo alla finale | voglio rimanere in Premier col Chelsea”

ilnapolista

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Maurizio, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa in vista delladi Europa League che si giocherà mercoledì 29 maggio contro l’Arsenal. Il tecnico toscano ha risposto tra le altre cose alle voci sul suo futuro che lo vedrebbero il pole per la prossima panchina della Juventus. Un tema molto caldo che ha scatenato la fantasia del mercato sulla possibilità che sia proprioil successore di Allegri «Penso. Ho ancora due anni di contratto col Chelsea. Dopo laparlerò col club per sapere se sono soddisfatti del mio lavoro, cosa normale al termine di una stagione» Sul presunto interesse di squadre italiane il tecnico ha risposto: «Mi piace la. Adesso dobbiamopensare a vincere la. Sono felice diincol Chelsea, uno dei club più importanti al mondo» Sulla sua voglia di tornare in Italia? «Non è ...

