Sarri futuro allenatore della Juventus? Parla il tecnico napoletano | “ecco cosa dico sul

Ginnastica ritmica - Europei 2019 : Italia senza medaglie con Agiurgiuculese e BaldasSarri - nascono le Farfalle del futuro : Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri non sono riuscite a conquistare l’agognata medaglia agli Europei 2019 di Ginnastica ritmica che sono andati in scena a Baku (Azerbaijana): c’era grande attesa attesa attorno alle due azzurre, capaci l’anno scorso di salire sul podio ai Mondiali, ma purtroppo la rassegna continentale non è stata terreno di conquista per le nostre portacolori che sono rimaste lontane dai vertici. Le ...

Chelsea - Sarri incontra Abramovich : il tecnico chiede chiarezza per pianificare il futuro : Obiettivi raggiunti alla prima stagione all’estero per Maurizio Sarri. Ma stranamente, al di là di come andrà a finire, non è detto che lui e il Chelsea proseguano insieme. Anzi, in questo momento non sembra così. Il tecnico toscano ha fretta, ha bisogno di capire le intenzioni di Abramovich in modo da pianificare il futuro, con tante squadre italiane che lo “aspettano”. Nell’incontro tra l’ex allenatore del ...

Pedullà - clamorosa ipotesi di mercato : “Futuro Ancelotti alla Juve? Non lo escludo! Sarri via dal Chelsea al 55% - Hysaj può seguirlo. Su Almendra…” : Clamoroso scenario di mercato ipotizzato da Pedullà: Ancelotti-Juve Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia e firma del Corriere dello Sport è intervenuto a Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” fa un’ipotesi che riguarda il futuro di Ancelotti la probabile richiesta che può fargli il club bianconero : “Quando devi cambiare 4 o 5 giocatori oppure l’allenatore, decidi di cambiare allenatore. E’ ...

Sarri : «Il calcio inglese è speciale. Futuro in Italia? Al momento no» : Mi congratulo coi miei giocatori, hanno giocato con la pressione addosso " sono le parole di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Chelsea ai calci di rigore contro l'...

Premier League – Sarri tra ironia e certezze : “il mio futuro? Mi piace il calcio inglese” : Maurizio Sarri ed il suo futuro: l’allenatore del Chelsea tra certezze ed ironia “Come ho già detto, voglio rimanere a Londra“. E’ la replica del tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri, a una domanda sul suo futuro durante la conferenza stampa che precede la semifinale di ritorno di Europa League tra i ‘blues’ e i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. “Mi piace il calcio inglese e ...

Sarri annuncia il suo futuro : “L’anno prossimo resterò al Chelsea - la Premier è fantastica” : Chelsea, Sarri annuncia il proprio futuro: resterà a Londra Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, alla fine della partita pareggiata con l’Eintracht ha parlato anche del suo primo anno con i Blues e del suo futuro. Queste le sue dichiarazioni. Le parole di Maurizio Sarri “Mi aspettavo di più dalla mia prima stagione al Chelsea? I ragazzi sono stati bravi, abbiamo avuto difficoltà e rialzare la testa per inserirci nuovamente ...

Sarri : “Il pari ci va stretto”. E sul suo futuro… : Le parole di Maurizio Sarri al termine di Eintracht-Chelsea 1-1, andata della semifinale di Europa League: “Il risultato ci sta stretto – ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport – Al 25′ abbiamo iniziato a giocare e lo abbiamo fatto bene fino all’80’. L’1-1 è un risultato accettabile ma avremmo meritato di vincere e un successo ci avrebbe dato più chance di arrivare in finale“. ...

Il Times : “Il Chelsea potrebbe clamorosamente cambiare società - il futuro di Sarri potrebbe essere lontano da Londra” : futuro in bilico per l’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri, ma anche per il suo Chelsea, che potrebbe clamorosamente cambiare proprietà in vista delle prossime stagioni e passare di mano da Abramovic, ad un nuovo patron. Secondo quanto riporta il Times, infatti, l’uomo più ricco della Gran Bretagna, Sir Jim Ratcliffe, che con un patrimonio di 21 miliardi di sterline, sarebbe disposto ad acquistare i blues dal magnate russo. ...

Chelsea - Sarri svela il futuro di Higuain - : Il futuro di Higuain, salvo imprevisti, sarà ancora al Chelsea. A svelarlo è stato Sarri, tecnico dei Blues, colui che l'ha voluto a Londra a tutti i costi,. I due sperano di proseguire la loro ...

Higuain-Juventus - clamoroso : Sarri annuncia il futuro del Pipita : HIGUAIN JUVENTUS- Intervistato ai microfoni della “BBC“, Maurizio Sarri ha colto l’occasione per sottolineare il prossimo futuro di Gonzalo Higuain. Il Pipita, salvo clamorosi colpi di scena, non farà ritorno alla Juventus e resterà ancora al Chelsea. Uno scenario che potrebbe ribaltarsi completamente in estate, ma che, ora come ora, sembrerebbe esser indirizzato verso la […] More

Higuain-Juventus - scaricato da Sarri : futuro sempre più lontano da Londra : Higuain-Juventus – Non decolla la stagione di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino sta deludendo le attese e non è riuscito a riscattare i mesi opachi con la maglia del Milan. Adesso arrivano notizie poco confortanti da Londra per l’ex numero 9 bianconero. Leggi anche: Juventus-Ajax probabili formazioni, Mandzukic ko: Bernardeschi dal 1′ Higuain-Juventus, le ultimissime Anche […] More

Sarri : 'Il futuro di Higuain? Dipende dalla Juve' : LONDRA - Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa e si è soffermato in modo particolare su Gonzalo Higuain . Sul futuro dell'attaccante argentino, ha dichiarato: ' La situazione non è chiara, ...