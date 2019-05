Sara Carbonero | Questa volta tocca a me Ho il cancro

huffingtonpost

(Di mercoledì 22 maggio 2019) “Quando ancora non ci eravamo ripresi dallo spavento, la vita ci ha sorpreso di nuovo,to a me, con quella parola di sei lettere che ancora faccio fatica a scrivere”.affida a Instagram il suo dolore e la paura per aver scoperto di avere unalle ovaie scoperto durante un normale controllo. A poche settimane dall’infarto di Iker Casillas, il portiere del Porto ricoverato d’urgenza per un problema cardiaco, la giornalista, sua moglie dal 2012, confessa di essere stata operata per un tumore alle ovaie. View this post on InstagramA post shared by(@) on May 21, 2019 at 11:42am PDTLa, 35 anni, si prepara a proseguire le cure nei prossimi mesi. ”È andato tutto bene, per fortuna abbiamo individuato il tumore molto presto. Sono calma e fiduciosa: la strada ...

