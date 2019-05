Salvini | Rapporti tesi con i 5 Stelle? | È perché la Lega ora li ha

Le conseguenze del caso Sea Watch sui rapporti tra Salvini e magistrati : “Quel magistrato di Agrigento, Salvini lo vive ormai come un nemico personale” scrive La Stampa. “Colto di sorpresa dalla magistratura – scrive Il Messaggero –, se non altro per i tempi che hanno portato a terra, contro la sua volontà, i migranti della ‘Sea Watch', Matteo Salvini prova a ritoccare per la terza volta il testo del discusso decreto Sicurezza bis. (…) I ritocchi sono parecchi. Ma la bufera continua a infuriare anche, e soprattutto, ...

Di Maio : "Vedo nervosismo nella Lega - sono paranoici. Con Salvini Rapporti meno efficaci" : Il vicepremier Luigi Di Maio, dopo la movimentata giornata di ieri con due Consigli dei Ministri, di cui uno finito molto tardi, questa mattina si è presentato in tv, alle 9 in punto, in colLegamento con Mattino 5, su Canale 5. Incalzato dal conduttore Francesco Vecchi, il leader del MoVimento 5 Stelle ha ammesso:"Vedo del nervosismo nella Lega. Leggo che il viceministro Rixi dice che i 5 stelle sono il partito delle procure. Stanno ...

Annalisa Chirico : “Salvini? In privato è un animo tenero. Mi risulta che con Di Maio i rapporti non siano molto vivaci” : Annalisa Chirico, giornalista del Foglio e presidente del movimento Fino a prova contraria, è intervenuta durante la trasmissione Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1 e quando le hanno chiesto se è vero che Salvini e Di Maio non si sentono più, non ha avuto dubbi: “Si, mi risulta che non si sentano. Si sono incontrati nel Cdm di mercoledì, ma credo che i canali di comunicazione tra loro non siano molto vivaci al momento”. La Chirico è molto ...