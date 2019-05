Salvini e la bufala del Trump europeo

Parla il capo dei Vigili del Fuoco sullo striscione di Brembate contro Salvini - ma è una bufala : Sta girando moltissimo oggi 14 maggio il video che ci mostra il presunto capo dei Vigili del Fuoco che ieri hanno operato contro lo striscione di Brembate , quello che aveva annunciato a Salvini di non essere il benvenuto nel Comune del bergamasco. Torna dunque al centro delle cronache il Ministro degli Interni, dopo la vicenda della barzelletta che abbiamo trattato questa mattina sul suo conto e sul concorso social lanciato dal suo team in vista ...

Gira su Facebook la foto di Pacciani pubblicata da Salvini : vecchia bufala? : Circola parecchio in queste ore su Facebook la foto che ci mostrerebbe un post di Salvini , nel quale il protagonista sarebbe Pacciani . Quello che è stato definito "Il mostro di Firenze" con iter processuale assai complesso e che ha visto morire il diretto interessato prima del secondo processo d'appello, sarebbe stato scelto dal social media manager del numero uno della Lega. Ebbene, prima di approfondire questa storia, vi dico subito che si ...

Falso meme su Michela Murgia : la nuova bufala che coinvolge Salvini e gli immigrati in Sardegna : Si parla spesso in Rete dei bisticci a parole tra Matteo Salvini ed alcuni personaggi spesso legati al mondo dei Media, come nel caso di Michela Murgia. Dopo aver analizzato le frecciate a distanza tra il numero uno della Lega e Fiorella Mannoia, stando al pezzo che abbiamo pubblicato ad inizio mese sul nostro magazine, oggi 23 aprile è necessario parlare di una vera e propria fake news. La conferma giunge dai debunker di bufale.net, secondo cui ...