Salvini | dopo Europee non cadrà governo | non cambia nulla in Italia

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Roma – “No”, ilnon cadeil voto delle“perche’ si vota per l’Europa. Innonanche se la Lega vince, non chiedo una poltrona in piu’ ne’ mezzo ministro in piu'”. Lo dice Matteo, vicepremier e ministro dell’Interno, a ‘Mattino Cinque’, su Canale 5. “Conto che da lunedi’, finita la campagna elettorale, si torni tutti quanti a lavorare piu’ serenamente- aggiunge-. La battaglia piu’ importante per la Lega e’ il lavoro e questo si crea con la riduzione delle tasse al 15 per cento. Mi auguro che nessuno ponga degli ostacoli”. L'articolonon, noninproviene da RomaDailyNews.

