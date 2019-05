Ryanair | nuova norma sui bagagli | si potrà imbarcare un trolley dal peso massimo di 10 kg

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Nuove regole suia mano di. Ora i passeggeri potrannouncon “di 10 kg e dimensioni massime di 55 x 40 x 20” anche senza possedere il biglietto con la priorità ma pagando una cifra a partire da dieci euro. La notizia è stata pubblicata sul sito ufficiale della compagnia irlandese e secondo Il Giornale è stata divulgata attraverso una mail che è stata inviata ai precedenti passeggeri della compagnia. La decisione segue quella che aveva stabilito che non si poteva più viaggiare con undi dimensione ridotte gratuitamente, neanche imbarcandolo in stiva. Cronaca Di F. Q.., cambia la politica sui: niente piùgratis. Nuove regole per prenotazioni dal primo settembre Bisogna tuttavia precisare che ilo – racconta ancora il ...

cliclavoro : Nuovi #Recruiting Day con @Ryanair: la compagnia aerea irlandese ha organizzato una nuova campagna per la ricerca d… - FinallyMarcoo : La nuova PORACCIATA made in Ryanair è che pagando 5 euro puoi saltare i controlli di sicurezza all'aeroporto, non ho parole - MD80it : Nuova rotta Trieste - Malta per Ryanair - -