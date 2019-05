Roma | ragazza stuprata da tre persone fuori da una discoteca a Ponte Milvio

Roma - ragazza 19enne uccide il padre dopo una lite : la Procura valuta la legittima difesa : Emergono nuovi particolari su quanto successo ieri a Monterotondo Scalo, un paesino vicino Roma , dove una ragazza di 19 anni, Deborah Sciacquatori, ha ucciso suo padre , Lorenzo, al culmine di una lite . Pare che l'uomo, per l'ennesima volta, fosse tornato a casa in preda ai fumi dell'alcol e avrebbe cominciato ad inveire contro la madre. A questo punto, dopo diverse ore in cui le donne hanno cercato di redarguire il soggetto, Deborah e sua madre ...

Roma - ragazza investita da un tram davanti alla Sapienza : non sarebbe in pericolo di vita : Un brutto incidente si è verificato questo pomeriggio proprio di fronte l'Università La Sapienza , a Roma , dove una ragazza , che, secondo le prime indiscrezioni avrebbe tra i 20 e i 30 anni, è stata investita da un tram del servizio pubblico urbano. Al momento non sono del tutto chiare le circostanze che hanno portato la giovane a finire sotto al mezzo. Il tutto si è verificato poco dopo le 17:30. Attoniti ovviamente i presenti, che hanno ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci in versione Van Gogh e Ragazza con l'orecchino di perla in Piazza di Spagna a Roma : Adoriamo <3