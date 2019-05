Roma | il caso De Rossi arriva anche a Montecitorio | i politici di fede giallorossa

Domani al Senato incontro Roma Club Parlamento per il caso De Rossi : Domani, mercoledì 22 maggio, alle ore 17.00 presso la sala del Senato di Sant’Ivo alla Sapienza, Corso Rinascimento 40, si terrà un incontro organizzato dai Roma Club Palazzo Madama e Montecitorio per fare il punto sulla situazione creatasi all’inDomani del mancato rinnovo contrattuale da parte della Società a Daniele De Rossi. “Si tratta – hanno spiegato i promotori dell’iniziativa – di dare voce alla ...

Cassano tuona contro la proprietà della Roma : il caso De Rossi fa infuriare il barese : Roma, Antonio Cassano ha inveito contro Baldini e Pallotta per il modo nel quale hanno trattato capitan De Rossi “Baldini e Pallotta l’hanno fatta ancora, dopo il Pupo l’hanno fatto con Daniele. Devono ricordarsi che la Roma è Totti e poi De Rossi e non Baldini e Pallotta: spero che la Roma possa cambiare proprietà perché la Roma merita di lottare per qualcosa di importante“. Sono le parole dell’ex ...

Cosa succede in caso di pari punti fra Atalanta - Milan - Inter e Roma? Situazione - regolamento e calendario ultima giornata : Una Situazione decisamente intricata relativamente alla corsa alla qualificazione in Champions League nel campionato di calcio di Serie A. I giochi, come è noto, sono fatti per Scudetto (Juventus) e secondo posto (Napoli) ma per quanto concerne l’Europa la partita è ancora aperta, visto che Atalanta, Inter, Milan e Roma sono ancora in ballo per i due posti rimanenti in Champions. La classifica attualmente vede, ad una giornata dal ...

Programma e orari ultima giornata Serie A : le partite di Roma - Milan - Inter e Atalanta. Cosa succede in caso di arrivo a pari punti : La corsa alla Champions League e all’Europa League si risolverà alla trentottesima ed ultima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, che si giocherà domenica 26 maggio. Il Programma prevede per le quattro squadre ancora in gioco i seguenti incontri: Atalanta-Sassuolo, Inter-Empoli, Roma-Parma e SPAL-Milan. Essendo coinvolto l’Empoli, oltre a queste gare, si giocheranno in contemporanea anche le partite che coinvolgono le altre ...

La crisi della Roma e il caso De Rossi sono arrivati in Parlamento : Una stagione decisamente al di sotto delle aspettative, con la prospettiva concreta di restare fuori dalla Champions League e uno stadio nuovo ormai ridotto a chimera. Poi la doccia fredda dell'inaspettato e brusco congedo annunciato dai vertici societari alla bandiera Daniele De Rossi. La rabbia dei tifosi Romanisti è esplosa negli ultimi giorni in tutta la sua veemenza, complice forse la concomitante vittoria in coppa Italia dei 'cugini' ...

Ranieri boom contro la proprietà della Roma : parole al vetriolo sul caso De Rossi : Roma, Claudio Ranieri si è schierato al fianco di De Rossi e dei tifosi Romanisti che stanno criticando i vertici societari Il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, non è certo uno che le manda a dire. L’allenatore giallorosso, interpellato in conferenza stampa sul caso De Rossi, ha parlato della questione in modo molto duro nei confronti di chi ha deciso per l’allontanamento del capitano. “De Rossi meritava una ...

Papa Francesco riceve rom e sinti : il caso di Roma non è civiltà - soffro : Città del Vaticano, 9 mag., askanews, - 'Quando leggo sui giornali qualcosa brutta vi dico la verità: soffro. Oggi ho letto qualcosa brutta e soffro perché questa non è civiltà, non è civiltà'. Così ...

Morta di tumore per protesi al seno/ Video Report : a Roma il primo caso in Italia : Roma, donna Morta di tumore per protesi al seno: è questo il primo caso in Italia. Video, Report approfondisce e interpella il ministero della Salute.

Amalia Voican - un evento a Roma per tenere accesi i riflettori sul caso : ... che mostrano non pochi punti in comune con un altro triste fatto di cronaca nera: la morte di Desirée Mariottini''. ''In attesa che la vicenda riporti a galla la verità e che sia fatta giustizia - ...

Saluti Romani sulla Rai - il servizio sui nostalgici di Mussolini diventa un caso : Le telecamere del Tgr Emilia Romagna sono state a Predappio dove circa 300 persone si sono riunite in corte per ricordare la...

[Il caso] Per decidere il destino del sottosegretario leghista serve più tempo. La procura di Roma a caccia delle tangenti dell'eolico lungo ... : Media Italia si occupava di produrre contenuti editoriali, il giornale di bordo della AirOne, e eventi nel mondo della moda e dello spettacolo, Miss Muretto,. Un successo andato di pari passo con l'...

Roma - primo caso di legittima difesa : 16enne ferito lasciato di fronte al pronto soccorso : Un ragazzo di 16 anni è stato lasciato alle porte del pronto soccorso del Gemelli di Roma con una ferita d'arma da fuoco nel basso addome. I medici dell'ospedale, dopo aver medicato il giovane che non ...

Nervi tesi dopo lo scontro su Salva Roma e caso Siri nel Cdm di ieri. E Conte convoca Siri : Il governo non cadrà - non sono preoccupato- rassicura oggi giuseppe Conte dopo la lunga notte di un consiglio dei ministri dai tratti surreali. dove Salvini dichiarava annunciando prima della ...